Кто победит — Путин или холодильник: режиссер Экис считает, что революции в России не будет, но возможен другой поворот

По его словам, он проводит в информационном пространстве по два-три часа в день и этого достаточно, чтобы сделать выводы о процессах, происходящих в России.

"Прежние мнения о том, что в России никто никуда не выйдет с демонстрациями, верны; огромная масса россиян всегда была раболепна перед правителем, вопрос только в том, кто победит - телевизор или холодильник», - говорит Экис.

Режиссер отмечает, что несущуюся галопом инфляцию уже не остановить, ведь денег напечатали столько, что теперь не выходит обеспечить их товарами. В результате пенсионеры с выплатами в 15 000 рублей (примерно 150 евро) сталкиваются с невозможностью приобрести самое необходимое. Эта ситуация ставит перед обществом ключевой вопрос: как долго народ сможет терпеть такие условия?

Андрей Экис считает, что в России революции не будет. Однако он напоминает о событиях, последовавших за смертью Сталина: народ его любил, но уже на следующий день началась борьба за власть. По его мнению, если кризис достигнет критической точки, то перемены инициируют не массовые протесты, а внутренняя борьба элит.

«То есть правителя задушат или устранят каким-то другим способом, но революции не будет. Это сделают свои же», — так режиссер иллюстрирует сущность россиян.

Экис уверен: если Путин остановит войну, это станет проявлением его слабости, так что он будет просто продолжать тянуть, что он и делает.

«Но поймет ли президент США Дональд Трамп, который всячески заигрывает с Путиным, что Путину плевать на всю экономику и весь народ, что для него важно только одно — власть и сила, что это его движущая сила и наркотик?» — резюмирует Андрей Экис, говоря о том, что это важно осознать всем.