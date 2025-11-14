Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

14 ноября, 2025

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Сегодня эта сеть насчитывает уже более 300 организаций, которые называют себя борцами с «экзистенциальным риском ИИ». Но это не стихийное движение учёных и инженеров. Это дорогая, аккуратно спланированная инфраструктура с мощными спонсорами.

Главный кошелёк — Open Philanthropy, тот самый фонд, который одновременно инвестирует в ИИ-панику и борется за «освобождение всех куриц» в мировом сельском хозяйстве. Он вложил в этот сектор около 780 миллионов долларов. Через него финансируются десятки институтов, от think tank’ов до лоббистов, которые продвигают идеи «паузы ИИ», «жёсткого контроля вычислительной мощности» и запретов открытых моделей.

Второй крупный игрок — Survival and Flourishing Fund (SFF), созданный Робин Гэнном и поддержанный криптомиллионерами, такими как Виталий Батурин, создатель Ethereum. Он добавил ещё примерно 117 миллионов.

И здесь появляется знакомое для Балтии имя. Яан Таллинн, сооснователь Skype и один из самых известных эстонцев в техномире, один из ключевых спонсоров этой кампании. Богатый, успешный, влиятельный, но всё-таки не из того закрытого американского клуба ультрамиллиардеров, Таллинн действует по собственной философской линии: поддерживает институты, которые говорят об угрозе «глобального ИИ» и предлагают регулировать технологии заранее, ещё до их появления. Для нашего региона он фигура почти домашняя: сосед, который однажды поменял телеком Европы, а теперь пробует поменять и отношение мира к ИИ.

Паника, однако, не безобидна. Она уводит внимание от реальных вопросов — защиты данных, безопасности детей, мошенничества, качества внедрения технологий — к абстрактным угрозам будущего, сформированным узким кругом очень богатых людей. Искажается поле дискуссии: политики реагируют на страхи, медиа гонятся за сенсацией, а модели учатся на шуме вместо реальных задач.

По данным исследовательницы, общие бюджеты этой анти-ИИ инфраструктуры уже перевалили за миллиард долларов. При этом часть организаций работает вовсе не в «скромных офисах учёных»: движение располагает замками, ретрит-центрами, особняками и целыми «монастырями для спасения человечества». Только одна усадьба под Оксфордом обошлась более чем в 22 миллиона долларов, а под Калифорнией куплен особняк за 16,5 миллиона. Сомнительно, что спасаемые получат туда свободный доступ. 

Так что в следующий раз, когда увидите громкую статью о том, что «ИИ скоро уничтожит человечество», помните: её автор, возможно, получил лишь маленькую лепту от огромной, хорошо финансируемой кампании, которая годами учит мир бояться технологий.

Мерц: «Молодые украинцы нужны дома, а не в Германии»

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Памятник Свободы в Риге снова застрахован к празднику

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Airbus в цветах флага станет частью парада ко Дню независимости

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Британия в шоке! Глава регионального траста Национальной службы здравоохранения — матёрый педофил

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

