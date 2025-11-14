Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Сегодня эта сеть насчитывает уже более 300 организаций, которые называют себя борцами с «экзистенциальным риском ИИ». Но это не стихийное движение учёных и инженеров. Это дорогая, аккуратно спланированная инфраструктура с мощными спонсорами.

Главный кошелёк — Open Philanthropy, тот самый фонд, который одновременно инвестирует в ИИ-панику и борется за «освобождение всех куриц» в мировом сельском хозяйстве. Он вложил в этот сектор около 780 миллионов долларов. Через него финансируются десятки институтов, от think tank’ов до лоббистов, которые продвигают идеи «паузы ИИ», «жёсткого контроля вычислительной мощности» и запретов открытых моделей.

Второй крупный игрок — Survival and Flourishing Fund (SFF), созданный Робин Гэнном и поддержанный криптомиллионерами, такими как Виталий Батурин, создатель Ethereum. Он добавил ещё примерно 117 миллионов.

И здесь появляется знакомое для Балтии имя. Яан Таллинн, сооснователь Skype и один из самых известных эстонцев в техномире, один из ключевых спонсоров этой кампании. Богатый, успешный, влиятельный, но всё-таки не из того закрытого американского клуба ультрамиллиардеров, Таллинн действует по собственной философской линии: поддерживает институты, которые говорят об угрозе «глобального ИИ» и предлагают регулировать технологии заранее, ещё до их появления. Для нашего региона он фигура почти домашняя: сосед, который однажды поменял телеком Европы, а теперь пробует поменять и отношение мира к ИИ.

Паника, однако, не безобидна. Она уводит внимание от реальных вопросов — защиты данных, безопасности детей, мошенничества, качества внедрения технологий — к абстрактным угрозам будущего, сформированным узким кругом очень богатых людей. Искажается поле дискуссии: политики реагируют на страхи, медиа гонятся за сенсацией, а модели учатся на шуме вместо реальных задач.

По данным исследовательницы, общие бюджеты этой анти-ИИ инфраструктуры уже перевалили за миллиард долларов. При этом часть организаций работает вовсе не в «скромных офисах учёных»: движение располагает замками, ретрит-центрами, особняками и целыми «монастырями для спасения человечества». Только одна усадьба под Оксфордом обошлась более чем в 22 миллиона долларов, а под Калифорнией куплен особняк за 16,5 миллиона. Сомнительно, что спасаемые получат туда свободный доступ.

Так что в следующий раз, когда увидите громкую статью о том, что «ИИ скоро уничтожит человечество», помните: её автор, возможно, получил лишь маленькую лепту от огромной, хорошо финансируемой кампании, которая годами учит мир бояться технологий.