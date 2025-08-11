В субботу и воскресенье дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом произошло в Адажском районе на Таллиннском шоссе у озера Пулкстени. ДТП с погибшими были зафиксированы также в Малпилсском крае Сигулдского округа на автодороге P8 Инциемс–Сигулда–Кегумс, а также в Смилтенском крае, Смилтенском крае на автодороге P24 Смилтене–Валка.

В воскресенье очередная трагедия произошла в Тукумсском районе, где грузовик сбил пешехода, который погиб на месте происшествия.

Полиция сообщила, что вторая сторона, вовлеченная в аварии, – выжившие – не были в состоянии алкогольного опьянения, но результаты анализов на наличие алкоголя у погибших еще не готовы.

Правоохранители признают, что выходные стали по-настоящему трагическими и в обычной жизни такие аварии не происходят часто.

В целом в этом году, включая прошедшие выходные, на дорогах погибло 65 человек.

Представительница государственной полиции Лина Багдоне сообщила, что в выходные «в двух случаях произошло лобовое столкновение между грузовым автомобилем и легковым автомобилем, погибли водители легковых автомобилей».

«Еще в двух случаях погибли пешеходы. По всем произошедшим дорожно-транспортным происшествиям Государственная полиция возбудила уголовные дела, в рамках которых будут выяснены все обстоятельства происшествий, поэтому полиция напоминает всем участникам дорожного движения быть особенно осторожными и заботиться о своей безопасности».

Известно, что два ДТП произошли в темное время суток, в том числе трагедия в Риге, три — днем. За прошедшие выходные в целом произошло 190 ДТП, что соответствует среднему показателю за день.

То, что в один день происходит больше трагических происшествий, не указывает на какую-то закономерность. На это нужно смотреть в более длительном периоде времени, считает профессор факультета педагогических наук и психологии Латвийского университета, исследователь транспортной культуры Иварс Аустерс.

«Следует сосредоточиться на слишком мало используемых методах штрафов. Конечно, мы видим, что сейчас, например, радары средней скорости очень эффективно работают в тех местах, где они установлены, никто там не превышает скорость», — оценил Аустерс.

«Но скорость — это не единственная проблема. Есть чрезвычайно необдуманные, неразумные обгоны. Например, если мы посмотрим на события последних выходных, то вполне вероятно, что там тоже было что-то подобное, учитывая, что это были именно лобовые столкновения», — отметил Аустерс.

«И в таких случаях, конечно, если человек едет не один, мнение другого может в значительной степени помочь.

Поэтому, например, неиспользованной возможностью является научить людей правильно делать замечания, а не говорить: «Ты едешь как идиот! Что ты делаешь?». Но можно сказать: «Твое поведение за рулем угрожает не только мне, но и тебе самому». Одним словом, учить общество в более широком смысле», — заключил исследователь.