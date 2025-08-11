Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кровавые выходные. За два дня на латвийских дорогах погибли пятеро (1)

© Lsm.lv 11 августа, 2025 15:24

ЧП и криминал 1 комментариев

Пять погибших и 25 пострадавших – таким трагичным оказался минувший уик-энд для латвийских дорог. Аварии происходили в разных районах Латвии, и это заставляет задаться вопросом: каким образом столько несчастных случаев могло произойти всего за 3 дня. Исследователь транспортной культуры Иварс Аустерс считает, что ситуацию могут изменить не только штрафы, но и изменение общественного мнения.

В субботу и воскресенье  дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом произошло в Адажском районе на Таллиннском шоссе у озера Пулкстени. ДТП с погибшими были зафиксированы также в Малпилсском крае Сигулдского округа на автодороге P8 Инциемс–Сигулда–Кегумс, а также в Смилтенском крае, Смилтенском крае на автодороге P24 Смилтене–Валка.

В воскресенье  очередная трагедия произошла в Тукумсском районе, где грузовик сбил пешехода, который погиб на месте происшествия.

Полиция сообщила, что вторая сторона, вовлеченная в аварии, – выжившие – не были в состоянии алкогольного опьянения, но результаты анализов на наличие алкоголя у погибших еще не готовы.

Правоохранители признают, что выходные стали по-настоящему трагическими и в обычной жизни такие аварии не происходят часто.

В целом в этом году, включая прошедшие выходные, на дорогах погибло 65 человек.

Представительница государственной полиции Лина Багдоне сообщила, что в выходные  «в двух случаях произошло лобовое столкновение между грузовым автомобилем и легковым автомобилем, погибли водители легковых автомобилей».

«Еще в двух случаях погибли пешеходы. По всем произошедшим дорожно-транспортным происшествиям Государственная полиция возбудила уголовные дела, в рамках которых будут выяснены все обстоятельства происшествий, поэтому полиция напоминает всем участникам дорожного движения быть особенно осторожными и заботиться о своей безопасности».

Известно, что два ДТП произошли в темное время суток, в том числе трагедия в Риге, три — днем. За прошедшие выходные в целом произошло 190 ДТП, что соответствует среднему показателю за день.

То, что в один день происходит больше трагических происшествий, не указывает на какую-то закономерность. На это нужно смотреть в более длительном периоде времени, считает профессор факультета педагогических наук и психологии Латвийского университета, исследователь транспортной культуры Иварс Аустерс.

«Следует сосредоточиться на слишком мало используемых методах штрафов. Конечно, мы видим, что сейчас, например, радары средней скорости очень эффективно работают в тех местах, где они установлены, никто там не превышает скорость», — оценил Аустерс.

«Но скорость — это не единственная проблема. Есть чрезвычайно необдуманные, неразумные обгоны. Например, если мы посмотрим на события последних выходных, то вполне вероятно, что там тоже было что-то подобное, учитывая, что это были именно лобовые столкновения», — отметил Аустерс.

«И в таких случаях, конечно, если человек едет не один, мнение другого может в значительной степени помочь.

Поэтому, например, неиспользованной возможностью является научить людей правильно делать замечания, а не говорить: «Ты едешь как идиот! Что ты делаешь?». Но можно сказать: «Твое поведение за рулем угрожает не только мне, но и тебе самому». Одним словом, учить общество в более широком смысле», — заключил исследователь.

 

Обновлено: 14:30 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

