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Кризисом запахло? Побит рекорд по небанковским займам

Редакция PRESS 27 мая, 2025 12:19

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LETA

В 2024 году латвийцы оформили более миллиона разнообразных займов на общую сумму 811,8 млн евро. Оформили не в банках, а в разных компаниях. Так называемые, небанковские кредиты. Сумма, взятая в долг в микрокредиты, лизинги, кредитный линии и другие виды кредитования на 9% превысила показатель 2023-м и стала рекордной, начиная с 2013 года. Общий портфель займов у небанковских компаний достиг 1,2 млрд евро, пишет bitnews.lv.

Итого, на каждого взрослого латвийца сегодня приходится 870 евро задолженности перед одной или несколькими компаниями, выдающими такие кредиты.

Предкризисные знаки

Такой быстрый рост заимствований — тревожный сигнал. Всё больше людей берут деньги взаймы. Кто-то из-за нехватки средств на повседневные нужды — еду, коммуналку или медицину. Кто-то, чтобы сохранить привычный уровень жизни: отпуск, техника, новый смартфон.

При этом у трети жителей Латвии вообще нет никаких сбережений. Любая внеплановая трата и — приходится залезать в долги. И это становится не только личной проблемой, но признаком слабости всей экономической модели.

Даже с доходом значительно выше среднего многим не хватает на привычный уровень жизни и повседневные расходы. Финансовая устойчивость латвийских семей становится все более хрупкой.

Рост минимальной зарплаты с 430 до 700 евро только создаёт иллюзию улучшения финансовой ситуации. Люди начинают тратить больше, чаще берут кредиты. Но цены тоже растут, и реальные доходы не всегда успевают за ними.

Пока всё больше людей ищут подработку или пытаются перейти на более оплачиваемую работу. Формально это называют ростом экономической активности, но чаще всего причина банальная — нехватка денег.

И это ситуация на грани кризиса. Прогнозируемый рост цен и перекос с ростом зарплат в госсекторе и стагнацией их в частном бизнесе неизбежно толкнет значительное количество латвийцев занимать в ожидании лучших дней.

Почему не у банков?

Банки стали очень осторожны с кредитованием. Что означает, что они оценивают рынок кредитования как рискованный. И на фоне жёсткой политики банков небанковские кредиты стали альтернативой: быстро, просто, но с высокими ставками. Такие займы помогают решить проблемы «здесь и сейчас», но втягивают в долговую зависимость. Рост небанковских займов говорит не о богатстве, а о нехватке финансовой подушки. Это делает уязвимой не только отдельные семьи, но и всю экономику.

И если тренд на небанковские долги сохранится он может стать одним из важных фактора вероятного кризиса. Попытки правительства регулировать цены на продукты в торговых сетях – одна из попыток этого кризиса избежать.

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