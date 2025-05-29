NYT: Трамп намерен поделить мир между США, Россией и Китаем

Недавние действия и заявления президента США Дональда Трампа указывают на его возможное стремление разделить мир на сферы влияния между Соединенными Штатами, Россией и Китаем. Об этом в понедельник, 26 мая, написала газета The New York Times (NYT).

"Трамп, возможно, задумал что-то еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка. Некоторые аналитики внешней политики утверждают, что его действия и заявления указывают на то, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых великих держав - США, Китай и Россия - доминирует в своей части земного шара", - говорится в материале. Подобный передел мира "был бы возвратом к стилю имперского правления XIX века", подчеркивают авторы публикации.

NYT напомнило желание американского президента отобрать Гренландию у Дании, аннексировать Канаду и восстановить полный контроль над Панамским каналом. "Эти попытки расширить доминирование США в Западном полушарии являются самыми явными признаками его желания создать сферу влияния на американском заднем дворе", - пишет газета. Кроме того, на прошлой неделе Трамп выразил желание восстановить торговые связи с Россией и "граничить последствия собственной глобальной торговой войны", призывая лидера Китая Си Цзиньпина связаться с ним, говорится в материале.

В свою очередь издание Politico написало 27 мая, что несмотря на угрозы Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на европейские товары к 9 июля, США и Евросоюз, по всей вероятности, не договорятся о новом торговом соглашении.