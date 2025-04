Крис Норман встретит Пасху в Риге

Причина тому, большой сольный концерт, который пройдет 21 апреля 2025 года в XIAOMI ARĒNA. Без сомнений, это станет одним из самых значимых музыкальных событий года, так как в этом году 50-лет исполняется первому мега-хиту Криса Нормана песни «If You Think You Know How to Love».

Организаторы не раскрывают как конкретно Крис Норман проведет в Риге пасхальные праздники. Однако известно, что в 1997 году в Латвии Крис «отметил» Рождество историческим событием – с хором мальчиков рижского Домского собора был записан диск «Christmas Together». В альбом вошли традиционные рождественские песни, а также композиции, аранжированные Крисом Норманом и Янисом Лусенсом. Кроме того, в сопровождении хора Крис исполнил популярную мелодию «Silent Night» и знаменитую «Midnight Lady».

Крис Норман на сцене уже 56 лет, тысячи концертов, миллионы поклонников по всему миру. Концерт в Риге – это дань уважения всем, кто был рядом на этом пути. В Риге Крис Норман представит специальную программу, включающую не только старые добрые хиты, но и новые композиции. Концерт станет не только музыкальным событием, но и эмоциональным путешествием через десятилетия творчества артиста. Звезда исполнит свои самые известные хиты, ставшие классикой мирового рока – „Living Next Door to Alice“, „Midnight Lady“, „Needles and Pins“, „Mexican Girl“, „Oh Carol“, „I‘ll Meet You at Midnight“, „Don’t Play Your Rock’N Roll to Me“ и другие всемирно известные композиции. Также Крис Норман познакомит своих поклонников с песнями из нового альбома «Junction 55».

Легенда мирового поп-рока

Музыкальным фанам всего мира не нужно особо представлять Криса Нормана. Именно из-за его особенного хриплого голоса группа "Kidness", по совету менеджеров группы, когда-то была переименована в "Smokey". Как неоднократно объясняли участники группы, «прокуренный» голос Криса ассоциировался с «дымом» (по-английски „smoke“ – дым), и позднее группа была переименована в «Smokie».

Крис Норман (настоящее имя Кристофер Уорд Норман) родился в семье художников в Йоркшире, Великобритания. Отец мальчика, музыкальные вкусы которого формировались под влиянием Элвиса Пресли, The Beatles, Боба Дилана, Little Richards и The Rolling Stones, первую гитару подарил сыну, когда Крису было семь лет.

В 1962 году Крис Норман поступил в школу для мальчиков Брэдфорда, где познакомился со своими товарищами по группе «Smokie» -- Аланом Силсоном и Терри Аттли.

В начале у группы было много разных названий – “The Yen”, “Essence”, “Long Side Down”, “The Elizabethans“. Однако настоящий творческий успех группе принесло судьбоносное название – в 1975 году вышел давно созревший дебютный альбом "Pass It Around" группы "Smokie", который был создан совместно с известными продюсерами и авторами песен того времени Ники Чинном и Майком Чепменом.

1978 год – начало золотой эпохи „Smokie“: выходит альбом "The Montreaux Album", получивший признание критиков сингл "Mexican Girl" становится мега-хитом, а песня Криса Нормана и Сьюзи Кватро "Stumblin 'in" попадает в десятку лучших позиций американского Billboard. Затем последовал год ослепительной славы, концертных туров по всем континентам и стадионам забитых фанатами группы.

Головокружительная сольная карьера

И хотя Крис Норман полностью ушел из „Smokie“ в 1986 году и занялся сольной карьерой, его дискография впечатляет: более 50 синглов и более 30 выпущенных альбомов (9 из них в составе „Smokie“ и 25 сольных). По всему миру было продано более 30 миллионов пластинок, а артист до сих пор пишет музыку и продолжает концертную деятельность.

После успешных концертов Криса Нормана и Сьюзи Кватро он сотрудничал с Дитером Боленом, основателем, композитором и певцом Modern Talking, Blue System, CC Catch.

С песней «Midnight Lady» Крис Норман покоряет вершины Олимпа популярной музыки во многих странах. В 2014 году совместно с CC Catch он сформировал дуэт „Another Night in Nashville“.

Последние 23 года музыкант живет на острове Мэн в Ирландском море, более 50 лет счастлив в браке со своей женой Линдой. У Криса и Линды родилось пять детей (Брайан, Пол, Майкл, Стивен, Сьюзан) и есть четверо внуков.

«Самый счастливый день в моей жизни — это женитьба», — рассказывает Крис в своих интервью, особо подчеркивая важную роль в своей жизни супруги Линды. Однако в 2001 году в семью певца пришло горе: во время поездки на мотоцикле в автокатастрофе погиб его сын Брайан. Однако, оправившись от горечи потери, Крис Норман продолжил свою успешную карьеру, он по-прежнему желанный гость во всем мире.

Будут звучать все хиты и премьера новых песен

Артист активно выступает по всему миру и удивляет своей энергией тысячи поклонников.

«Юмор и гимнастика помогают поддерживать энергию. Хотя мне очень хочется полентяйничать, но я заставляю себя ходить в спортзал, заниматься спортом», — улыбается Крис, концертный график, которого расписан на несколько лет вперед.

Имя известного певца Криса Нормана ассоциируется не только с «энергичной рукой», но и с лирическими песнями, поэтому концерт в Риге обещает быть одновременно рок-н-ролльным и лиричным.

Концерт Криса Нормана — это не просто музыка, это встреча с эпохой. Его песни — это саундтрек к жизни для многих поколений. Событие 21 апреля в Риге в XIAOMI ARĒNA станет идеальной возможностью погрузиться в уникальную атмосферу и почувствовать живую энергию одной из величайших звезд мирового рока.

Билеты доступны на bilesuserviss.lv