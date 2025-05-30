Эстония готова построить Rail Baltica в Латвии. Если латвийцы не успеют до 2030 года

Эти заявления прозвучали 30 мая в Риге на встрече глав правительств стран Балтии в рамках Балтийского совета министров. Латвия в этом году председательствует в Совете и принимала у себя премьер-министров Эстонии Кристена Михала и Литвы Гинтаутаса Палуцкаса.

«Мы стремимся к 5% от ВВП на оборону, мы — союзники в НАТО и непоколебимо защищаем Украину», — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она подчеркнула, что Латвия в этом году играет ведущую роль в балтийском сотрудничестве, а голос стран Балтии в ЕС и НАТО звучит сильнее, когда они выступают единым фронтом. «Нас слышат больше, если мы идём в Европейский союз вместе. Развитие и безопасность тесно связаны — у нас общее прошлое, настоящее и будущее», — добавила она.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что страна увеличит оборонные расходы до 5,4% ВВП в ближайшие четыре года. Он также подчеркнул, что «Россия понимает только силу и давление» и призвал к сохранению твёрдой линии против Кремля.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас отметил, что Вильнюс с 2026 по 2030 год будет направлять на оборону от 5% до 6% ВВП, тогда как сейчас этот показатель составляет 4,6%. «Странам Балтии нужно показать России, что мы сильны», — заявил он. Кроме того, он призвал ужесточить санкции против России, её "теневого флота" и Беларуси.

На встрече обсуждались и другие вопросы региональной безопасности, включая миграционное давление на внешние границы ЕС, борьбу с российским «теневым флотом» в Балтийском море и координацию в рамках НАТО.

Особое внимание было уделено стратегическому инфраструктурному проекту Rail Baltica. Премьер-министры подтвердили, что его реализация необходима не только для экономического роста, но и для обеспечения военной мобильности в регионе.

Силиня предложила усилить контроль над реализацией Rail Baltica на политическом уровне — с участием премьер-министров и министров транспорта, иностранных дел и финансов. Это должно обеспечить координацию и повысить шансы на привлечение финансирования из следующего бюджета ЕС.

Эстония уже подписала два крупных контракта на строительство 74 километров линии и готова при необходимости начать прокладку основной трассы и на латвийской территории. «Если Латвия не успеет до 2030 года, Эстония будет готова взяться за строительство и у соседей», — заявил Михал. В то же время он выразил уверенность, что правительство Силини выполнит свои обязательства.

Палуцкас подтвердил, что Литва также стремится завершить свою часть Rail Baltica к 2030 году, и отметил, что проект имеет общеевропейское значение. Он подчеркнул, что для получения дополнительного финансирования потребуется серьёзная политическая работа в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС.

Премьер-министры договорились о более тесной координации усилий, в том числе при закупках и распределении средств, а также обменялись информацией о текущем прогрессе проекта в своих странах.