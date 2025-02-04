Котики рулят: снижены цены на 1 000 товаров в магазинах Maxima Latvija! Новости партнеров Редакция PRESS 4 февраля, 2025 18:00 Новости партнеров

Полюбившийся многим изысканный лимонад — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Судя по всему, крупнейший ритейлер Латвии реагирует на экономически непростую ситуацию на рынке – увеличивает доступность продуктов для населения.

В ассортимент товаров инициативы Cenu Līderi кроме лимонада попали отличный шоколад Tony’s, лакомое печенье Biscoff Lotus, очень качественное мороженое Ekselence.

«Мы пристально следим за ситуацией на рынке и видим, что люди ищут возможность сэкономить, – говорит директор по управлению категориями и закупками Maxima Latvija Эдвинс Лакстигала. – Поэтому вместе с нашими надежными и многолетними партнерами мы смогли снизить цены на многие популярные среди покупателей продукты как международных брендов, так и местных – таких как Laima, Excelence, Spilva, Mežezers и других. Доступность широкого ассортимента наших магазинов для покупателей – наш приоритет".

Предложение Cenu Līderi пополнилось товарами разных категорий, в том числе это бытовая химия, средства гигиены и косметика – например, таких марок, как Somat, Persil, Bio2You и Dzintars.

Помимо всего, снижены цены на популярные мясные и рыбные изделия, бакалейные товары, различные сладости, напитки и другие угощения от таких популярных брендов, как Staburadze, Valmiermuiža, Rūdolfs Bio, Ķekava, Tartufi Jimmy, и продукты бренда Maxima - Well Done.

Все предложения инициативы Cenu Līderi, которые действуют на территории Латвии с картой PALDIES, есть на сайте Maxima: https://www.maxima.lv/cenulideri.