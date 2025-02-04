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Доступность

Котики рулят: снижены цены на 1 000 товаров в магазинах Maxima Latvija!

Новости партнеров Редакция PRESS 4 февраля, 2025 18:00

Новости партнеров

Полюбившийся многим изысканный лимонад  — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная  акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Судя по всему, крупнейший ритейлер Латвии реагирует на экономически непростую ситуацию на рынке – увеличивает доступность продуктов для населения.

В ассортимент товаров инициативы Cenu Līderi кроме лимонада попали отличный шоколад Tony’s, лакомое печенье Biscoff Lotus, очень качественное мороженое Ekselence.

Фото: valmiermuiza.lv

«Мы пристально следим за ситуацией на рынке и видим, что люди ищут возможность сэкономить, – говорит директор по управлению категориями и закупками Maxima Latvija Эдвинс Лакстигала. – Поэтому вместе с нашими надежными и многолетними партнерами мы смогли снизить цены на многие популярные среди покупателей продукты как международных брендов, так и местных – таких как Laima, Excelence, Spilva, Mežezers и других. Доступность широкого ассортимента наших магазинов для покупателей – наш приоритет".

Предложение Cenu Līderi пополнилось товарами разных категорий, в том числе это бытовая химия, средства гигиены и косметика – например, таких марок, как Somat, Persil, Bio2You и Dzintars.

Помимо всего, снижены цены на популярные мясные и рыбные изделия, бакалейные товары, различные сладости, напитки и другие угощения от таких популярных брендов, как Staburadze, Valmiermuiža, Rūdolfs Bio, Ķekava, Tartufi Jimmy, и продукты бренда Maxima - Well Done.

Все предложения инициативы Cenu Līderi, которые действуют на территории Латвии с картой PALDIES, есть на сайте Maxima: https://www.maxima.lv/cenulideri.

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«Гималаи» с барсами и медведями: Рижский зоопарк ждет большая перестройка

Для настроения 18:49

Для настроения 0 комментариев

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

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В состав «теневого» флота России входят 230 танкеров из США и ЕС

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

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125 подданных Латвии в списках на выдворение из США: что им делать? МИД Латвии дает ответ

Важно 18:23

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Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

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С прицепа на микроавтобус упал экскаватор: трое пострадавших

Выбор редакции 18:17

Выбор редакции 0 комментариев

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

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Учителя увольняются еще до проверки: Минюст просит Центр госязыка соблюдать «принцип соразмерности»

Важно 18:13

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В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

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Министерство обороны раскрыло тайну: прототипы женской военной формы уже готовы

Для настроения 18:08

Для настроения 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.

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