Кому положена инвалидность: куда обращаться, с какими документами?

Решение о присвоении лицу инвалидности принимает Государственная комиссия врачей - экспертов по здоровью и трудоспособности (далее — комиссия) после проведения экспертизы инвалидности или трудоспособности. Данная экспертиза проводится для лиц с физическими или психическими нарушениями здоровья, при которых:

• лицо лечилось непрерывно как минимум шесть месяцев до дня проведения экспертизы;

• у лица возникли стабильные ограничения в функционировании, что подтверждается медицинскими документами.

Однако если у лица имеются тяжелые нарушения здоровья с неблагоприятным прогнозом или возникли стабильные ограничения в функционировании, оно может подать необходимые документы для проведения экспертизы инвалидности и до истечения шестимесячного лечения, проконсультировавшись с семейным или лечащим врачом.

Направление на экспертизу инвалидности выдает семейный или лечащий врач, оценивая состояние здоровья пациента и его функциональные нарушения.

Документы для установления инвалидности

Для проведения экспертизы комиссии необходимо представить заявление на проведение экспертизы инвалидности, направление от семейного или лечащего врача (форма №088/u), а также другие документы, если врач или сам пациент считают, что они необходимы для проведения экспертизы. Анкету можно заполнить вручную или на компьютере. Бланк можно найти на сайте комиссии по адресу: www.vdeavk.gov.lv.

Документы можно подать:

• лично — в одном из отделений комиссии или центров обслуживания клиентов (документы может подать также законный представитель лица);

• отправив по почте в любое из отделений комиссии;

• отправить на электронную почту комиссии по адресу: pasts@vdevk.gov.lv, подписав электронной подписью;

• электронно через портал государственных услуг www.latvija.gov.lv.

Процедура установления инвалидности

Экспертиза проводится без присутствия лица, за исключением случаев, когда возникают неясности или необходимо задать дополнительные вопросы для более точной оценки влияния состояния здоровья на функциональные возможности.

При определении инвалидности используются категории, включенные в Международную классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Это означает, что при установлении инвалидности оцениваются не только проблемы со здоровьем, но и функциональные способности человека.

У лиц, достигших необходимого возраста для назначения государственной пенсии, группа инвалидности определяется следующим образом: I группа инвалидности – очень тяжелая инвалидность, II группа инвалидности – тяжелая инвалидность и III группа инвалидности – умеренная выраженная инвалидность.

Срок принятия решения комиссией и длительность его действия

Комиссия принимает решение в течение одного месяца с момента получения заявления. Если по объективным причинам соблюсти этот срок невозможно, он может быть продлен на срок не более четырех месяцев с момента получения заявления, при этом заявитель должен быть уведомлен об этом.

В случае повторной экспертизы решение может быть принято в течение трех месяцев с момента получения заявления и необходимых документов, если срок действия предыдущего решения и присвоенной инвалидности составляет еще как минимум четыре месяца.

Повторную экспертизу инвалидности можно запрашивать не чаще одного раза в шесть месяцев. Однако если состояние здоровья пациента значительно ухудшилось и ограничения функциональности считаются стабильными (что должно быть подтверждено медицинскими документами), то экспертизу можно запросить ранее данного срока.

Для лиц старше 18 лет срок действия инвалидности может быть установлен на один, два или пять лет.

Инвалидность может быть установлена пожизненно без необходимости повторной экспертизы в случае классифицированных анатомических дефектов или заболеваний или если функциональные ограничения стабильны и необратимы. Также инвалидность может быть установлена пожизненно, если та же группа инвалидности устанавливалась непрерывно не менее пяти лет либо если комиссия считает, что инвалидность может быть установлена более чем на пять лет.

При установлении срока инвалидности учитывается прогноз стабильности заболеваний и функциональных ограничений как минимум на следующие шесть месяцев.