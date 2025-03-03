Компания из Норвегии отказалась поставлять топливо армии США

Норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers прекращает поставки топлива американским военным, сообщило издание Kystens Næringslivв субботу, 1 марта, отметив, что данное решение было принято после скандальной словесной перепалки между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. "Как вы, наверное, понимаете, ни литра не будет поставлено, пока Трамп не уйдет", - заявил владелец Haltbakk Bunkers Гуннар Гран.

В интервью Kystens Næringsliv Гуннар Гран также рассказал, что его компания уже давно прекратила сотрудничество с Россией после ее вторжения в Украину. "Это дало нашим конкурентам возможность заработать дополнительные доходы. Мы потеряли значительные средства, но у нас есть моральные принципы. Теперь США исключены из числа наших клиентов из-за их поведения по отношению к украинцам", - пояснил Гран.

Об отказе от сотрудничества с вооруженными силами США компания Haltbakk Bunkers объявила на своей странице в Facebook. "Мы стали свидетелями самого масштабной склоки, когда-либо представленной "в прямом эфире" действующим президентом США и его вице-президентом. Большая честь украинскому президенту за то, что он оставался спокойным и сдержанным несмотря на то, что США предали его в прямом эфире. Это вызвало у нас отвращение. Коротко и ясно. В результате мы решили незамедлительно прекратить поставки топлива для американских военных кораблей, заходящих в норвежские порты", - говорится в заявлении, опубликованном Haltbakk Bunkers на своей странице в Facebook.

Позднее данное сообщение было удалено со страницы.

Заявление министра обороны Норвегии

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик со своей стороны опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что Норвегия продолжит оказывать США услуги.

"Мы видели сообщения, в которых выражалась обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была оказана. США и Норвегия поддерживают тесное и прочное сотрудничество в области обороны. Американские войска будут продолжать получать от Норвегии необходимое снабжение и поддержку", - говорится в заявлении министра, обнародованном в воскресенье, 2 марта.

Haltbakk Bunkers AS - частная норвежская нефтяная и судоходная компания. Она не входит в число крупнейших нефтяных компаний Норвегии. Ключевыми игроками в норвежской нефтегазовой отрасли являются такие компании - Equinor ASA, Aker BP ASA, TotalEnergies SE, Shell PLC и Exxon Mobil Corporation.