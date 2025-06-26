Когда верховный лидер Ирана выйдет из бункера, он увидит совершенно другую страну

Считается, что он скрывается и не выходит на связь из-за опасений быть убитым Израилем. По всей видимости, даже высшие правительственные чиновники не имеют с ним никаких контактов.

Ему следует проявить осторожность, несмотря на хрупкое перемирие, достигнутое благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа и эмира Катара. Хотя, по сообщениям, Трамп призвал Израиль не убивать верховного лидера, израильский премьер Биньямин Нетаньяху не исключал такой возможности.

Когда — или, скорее, если — он выйдет, он увидит картину смерти и разрушений. Он, несомненно, по-прежнему будет появляться на государственном телевидении, заявляя о победе в конфликте и строить планы по восстановлению своего имиджа. Но ему придется столкнуться с новой реальностью и даже с новой эпохой.

Война значительно ослабила страну и пошатнула его авторитет.

«Начало конца»

Во время войны Израиль быстро взял под контроль большую часть воздушного пространства Ирана и атаковал его военную инфраструктуру. Высшие командиры Корпуса стражей исламской революции и армии были молниеносно убиты.

Масштабы ущерба, нанесенного вооруженным силам, до сих пор неясны и оспариваются, но неоднократные бомбардировки баз и объектов армии и КСИР свидетельствуют о существенном ослаблении военной мощи Ирана. Милитаризация долгое время поглощала огромные ресурсы страны.

Известные ядерные объекты Ирана, строительство которых обернулось почти двумя десятилетиями санкций со стороны США и международного сообщества, с примерными затратами в сотни миллиардов долларов, теперь повреждены в результате авиаударов, и все усилия были сведены на нет, хотя полный масштаб оценить сложно.

Многие задаются вопросом: для чего все это было нужно?

Значительное число иранцев будет считать аятоллу Хаменеи, который был провозглашен верховным лидером в 1989 году, единственным виновником того, что Иран вступил на путь конфликта с Израилем и США, и это в итоге привело к значительным разрушениям для его страны и ее народа.

Они будут винить его в преследовании идеологической цели уничтожения Израиля, чего многие иранцы не поддерживают, а также в том, что они называют глупостью — его убеждении, что достижение ядерного статуса сделает его режим непобедимым. Санкции парализовали иранскую экономику, превратив крупнейшего экспортера нефти в бедную тень самого себя.

«Трудно оценить, как долго иранский режим сможет просуществовать в условиях такого значительного давления, но это похоже на начало конца, — говорит профессор Лина Хатиб, научный сотрудник Гарвардского университета. — Али Хаменеи, вероятно, станет последним "верховным лидером" Исламской республики в полноценном смысле этого слова».

В высших эшелонах власти раздаются голоса несогласия. В разгар войны одно из полуофициальных иранских информационных агентств сообщило, что некоторые бывшие высокопоставленные деятели режима призывают более сдержанных религиозных лидеров из священного для шиитов города Кум, которые не связаны с аятоллой, вмешаться и добиться смены руководства.

«Будет расплата, — считает профессор Али Ансари, основатель и директор Института иранских исследований университета Сент-Эндрюс. — Совершенно очевидно, что в руководстве существуют огромные разногласия, а среди простых людей царит огромное недовольство».

«Гнев и разочарование»

В течение последних двух недель многие иранцы боролись с противоречивыми чувствами необходимости защищать свою страну и глубокой ненависти к режиму. Они объединились ради страны, но не для того, чтобы защищать режим, а для заботы друг о друге. Поступают сообщения о всеобщей солидарности и близости.

Жители городов и деревень за пределами городских районов открыли свои двери для тех, кто бежал от бомбардировок, владельцы магазинов продавали товары первой необходимости по заниженным ценам, а соседи стучали друг другу в двери, чтобы спросить, не нужно ли им что-то.

Многие также осознавали, что Израиль, вероятно, стремится к смене режима в Иране. Смена режима — это то, чего желают многие иранцы, однако они способны провести черту перед сменой режима, спланированной и навязанной иностранными державами.

За почти 40 лет своего правления аятолла Хаменеи, один из самых долгоиграющих автократов в мире, уничтожил любую оппозицию в стране. Лидеры оппозиции либо в тюрьме, либо бежали из страны. За рубежом оппозиционные деятели не смогли сформулировать позицию, которая объединила бы оппозицию против режима.

Они не смогли создать какую-либо организацию, способную взять власть в стране, если представится такая возможность.

В течение двух недель войны, когда падение режима было вполне вероятным в случае продолжения боевых действий, многие считали, что возможным сценарием будет не приход к власти оппозиции, а погружение страны в хаос и беззаконие.

«Маловероятно, что иранский режим будет свергнут внутренней оппозицией. Режим остается сильным внутри страны и будет усиливать внутренние репрессии, чтобы подавить инакомыслие», — говорит профессор Хатиб.

В Иране мало кто верит, что перемирие, достигнутое в понедельник, будет длительным.

Иранцы теперь опасаются дальнейших репрессий со стороны режима. За последние две недели с начала войны с Израилем по обвинению в шпионаже в пользу Израиля были казнены по меньшей мере шесть человек. Власти заявляют, что по этим обвинения арестовали около 700 человек.

Одна иранка рассказала Персидской службе Би-би-си, что больше, чем смерть и разрушения войны, она боится того, что раненный и униженный режим обратит свой гнев против собственного народа.

«Если режим не сможет обеспечить население основными товарами и услугами, то гнев и разочарование будут расти, — говорит профессор Ансари. — Я рассматриваю это как поэтапный процесс. Я не считаю, что это обязательно приживется в народном сознании до тех пор, пока не закончатся бомбардировки».

Немногие в Иране верят, что перемирие, достигнутое в понедельник, будет длительным, и считают, что Израиль еще не закончил свои операции, поскольку теперь имеет полное превосходство в воздушном пространстве Ирана.

Шахты для ракет

Одной из целей, которая, похоже, избежала разрушения, является большая часть шахт для баллистических ракет Ирана, которые Израилю было трудно обнаружить, поскольку они расположены в туннелях под горами по всей стране.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что Израиль начал свою первую атаку на Иран, зная, что «Иран обладает около 2500 ракетами класса "земля-земля"». Ракеты, которые запускал Иран, приводили к значительным жертвам и разрушениям в Израиле.

Израиль будет обеспокоен тем, что около 1500 ракет все еще находятся в руках иранской стороны.

В Тель-Авиве, Вашингтоне и других западных и региональных столицах также существует серьезная обеспокоенность тем, что Иран может по-прежнему спешить с созданием ядерной бомбы, что ранее он всегда отрицал.

Хотя ядерные объекты Ирана почти наверняка были повреждены и, возможно, выведены из строя в ходе бомбардировок Израиля и США, Тегеран заявил, что переместил свои запасы высокообогащенного урана в безопасное секретное место.

По оценкам экспертов, этих запасов урана с обогащением на уровне 60%, если довести его до 90%, что относительно просто, достаточно для изготовления примерно девяти бомб. Незадолго до начала войны Иран объявил, что построил еще один новый секретный объект для обогащения урана, который должен был вскоре начать работу.

Иранский парламент проголосовал за резкое сокращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Это решение еще требует одобрения, но если оно будет принято окончательно, то станет еще одним шагом к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку сторонники жесткой линии, поддерживающие верховного лидера, настаивают на том, чтобы Иран все же начал создание бомбы.

Аятолла Али Хаменеи, возможно, сейчас уверен, что его режим пока выжил. Однако в возрасте 86 лет и страдая от болезней, он также понимает, что его дни сочтены, и, возможно, хочет обеспечить преемственность режима путем упорядоченной передачи власти другому высокопоставленному священнослужителю или даже совету лидеров.

Как сообщает New York Times, он выбрал трех высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов на его место в случае его смерти, а также определил замены в своей военной иерархии на случай, если будут убиты еще несколько его заместителей.

В любом случае, оставшиеся высшие командиры КСИР, которые были лояльны верховному лидеру, могут попытаться управлять страной из-за кулис.