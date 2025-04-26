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Когда в Латвии появятся скоростные автомагистрали? Отвечает эксперт

TV24 26 апреля, 2025 16:10

Латышские СМИ 0 комментариев

Зритель телеканала TV24 в эфире программы Uz līnijas поинтересовался, когда построят скоростную автомагистраль в Латгалию. На его вопрос ответил председатель правления Latvijas valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис. Он сообщил, что такой магистрали не будет еще как минимум в течение ближайших 15 лет, но в Латвии появится новое шоссе, чтобы быстрее добираться в Европу.

"Что касается скоростных автомагистралей, то объективно нам надо рассмотреть те места, где самая высокая интенсивность трафика на главных автодорогах страны. Это Рижская объездная дорога - там в данный момент самое критическое звено. По ней проезжают 25 тысяч автомашин в день, а она предназначена для 8-9 тысяч. То же самое с Via Baltica в направлении Литвы. Эти участки будут реализованы быстрее всего. Фактически мы уже начинаем работу над проектом публично-частного партнерства по строительству Бауской объездной дороги, это будет часть новой дороги А7 или нового Литовского шоссе, если можно так сказать", - ответил на вопрос зрителя Лаздовскис, признавшись, что строительство скоростной автомагистрали в направлении Латгалии в данный момент не является приоритетным.

Председатель правления Latvijas valsts ceļi рассказал также, что недавно представители предприятия встречались с коллегами из Литвы: "Они тоже постепенно планируют построить четыре полосы до латвийской границы, это может быть закончено примерно в 2032-34 году. Так что это первоочередное направление - нам надо думать об автомагистралях, чтобы из Риги через Литву и Польшу мы могли добраться до остальных стран Европы, используя фактически только скоростные шоссе".

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