Когда в Латвии появятся скоростные автомагистрали? Отвечает эксперт

"Что касается скоростных автомагистралей, то объективно нам надо рассмотреть те места, где самая высокая интенсивность трафика на главных автодорогах страны. Это Рижская объездная дорога - там в данный момент самое критическое звено. По ней проезжают 25 тысяч автомашин в день, а она предназначена для 8-9 тысяч. То же самое с Via Baltica в направлении Литвы. Эти участки будут реализованы быстрее всего. Фактически мы уже начинаем работу над проектом публично-частного партнерства по строительству Бауской объездной дороги, это будет часть новой дороги А7 или нового Литовского шоссе, если можно так сказать", - ответил на вопрос зрителя Лаздовскис, признавшись, что строительство скоростной автомагистрали в направлении Латгалии в данный момент не является приоритетным.

Председатель правления Latvijas valsts ceļi рассказал также, что недавно представители предприятия встречались с коллегами из Литвы: "Они тоже постепенно планируют построить четыре полосы до латвийской границы, это может быть закончено примерно в 2032-34 году. Так что это первоочередное направление - нам надо думать об автомагистралях, чтобы из Риги через Литву и Польшу мы могли добраться до остальных стран Европы, используя фактически только скоростные шоссе".