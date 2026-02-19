Когда организму не хватает биотина: скрытая причина проблем с волосами Реклама Редакция PRESS 19 февраля, 2026 14:59 Реклама

В конце зимы многие замечают тревожные изменения во внешности: волосы становятся тусклыми, теряют плотность, начинают чаще оставаться на расчёске или подушке. Часто такие изменения воспринимаются как сезонное явление, однако специалисты всё чаще говорят о другой причине - дефиците биотина, одного из ключевых витаминов красоты.

Биотин, известный также как витамин В7, играет важную роль в формировании структуры волос и поддержании здоровья кожи и ногтей. Он участвует в обменных процессах, помогает синтезу кератина и напрямую влияет на силу и эластичность волоса. Однако современный ритм жизни, стрессы, диеты, несбалансированное питание и сезонная нехватка свежих продуктов приводят к тому, что организм всё чаще испытывает недостаток этого элемента.

Как понять, что волосам требуется дополнительная поддержка? Трихологи выделяют несколько характерных признаков:

- повышенная ломкость волос

- замедление роста

- потеря естественного блеска

- истончение структуры и усиленное выпадение

- нередко вместе с этим ухудшается состояние ногтей и кожи.

Важно понимать, что шампуни и маски помогают только внешне. Если волос ослаблен изнутри, ему необходима поддержка на уровне волосяной луковицы. Именно поэтому специалисты всё чаще рекомендуют комплексный подход к восстановлению.

Одним из решений, разработанных с учётом потребностей организма, является BEOTEBAL. Таблетка BEOTEBAL содержит 10 мг биотина, на укрепление волос изнутри. Биотин способствует восстановлению структуры волоса, поддерживает естественные процессы роста и помогает вернуть волосам здоровый внешний вид.

Особенно актуальным приём BEOTEBAL становится в период сезонного ослабления организма- в конце зимы и начале весны. Именно в это время волосы наиболее уязвимы и нуждаются в дополнительной защите.

Многие женщины рассматривают уход за волосами как часть общего благополучия. Уверенность во внешности напрямую влияет на настроение, самооценку и внутренний комфорт. Поэтому выбор средств, которые работают не только косметически, но и физиологически, становится всё более осознанным.

Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину.

Рекомендуемая доза взрослым: BEOTEBAL 1 таблетка (10 mg biotīna) один раз в день. Для детей и подростков не предназначен.

Безрецептурный медикамент.

Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

