Когда организму не хватает биотина: скрытая причина проблем с волосами

В конце зимы многие замечают тревожные изменения во внешности: волосы становятся тусклыми, теряют плотность, начинают чаще оставаться на расчёске или подушке. Часто такие изменения воспринимаются как сезонное явление, однако специалисты всё чаще говорят о другой причине - дефиците биотина, одного из ключевых витаминов красоты.

Биотин, известный также как витамин В7, играет важную роль в формировании структуры волос и поддержании здоровья кожи и ногтей. Он участвует в обменных процессах, помогает синтезу кератина и напрямую влияет на силу и эластичность волоса. Однако современный ритм жизни, стрессы, диеты, несбалансированное питание и сезонная нехватка свежих продуктов приводят к тому, что организм всё чаще испытывает недостаток этого элемента.

Как понять, что волосам требуется дополнительная поддержка? Трихологи выделяют несколько характерных признаков:

- повышенная ломкость волос

- замедление роста

- потеря естественного блеска

- истончение структуры и усиленное выпадение

- нередко вместе с этим ухудшается состояние ногтей и кожи.

Важно понимать, что шампуни и маски помогают только внешне. Если волос ослаблен изнутри, ему необходима поддержка на уровне волосяной луковицы. Именно поэтому специалисты всё чаще рекомендуют комплексный подход к восстановлению.

Одним из решений, разработанных с учётом потребностей организма, является BEOTEBAL. Таблетка BEOTEBAL содержит 10 мг биотина,  на укрепление волос изнутри. Биотин способствует восстановлению структуры волоса, поддерживает естественные процессы роста и помогает вернуть волосам здоровый внешний вид.

Особенно актуальным приём BEOTEBAL становится в период сезонного ослабления организма- в конце зимы и начале весны. Именно в это время волосы наиболее уязвимы и нуждаются в дополнительной защите.

Многие женщины рассматривают уход за волосами как часть общего благополучия. Уверенность во внешности напрямую влияет на настроение, самооценку и внутренний комфорт. Поэтому выбор средств, которые работают не только косметически, но и физиологически, становится всё более осознанным.

Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину.

Рекомендуемая доза взрослым: BEOTEBAL 1 таблетка (10 mg biotīna) один раз в день. Для детей и подростков не предназначен.

Безрецептурный медикамент.

Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Рекламодатель: ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPOLKA AKCYJNA filiāle Latvijā

НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Дуров заявил об открытии против него дела о терроризме

Власти РФ возбудили уголовное дело по статье о "содействии терроризму" в отношении создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он сообщил во вторник, 24 февраля, в своем Telegram-канале. "Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа", - написал Дуров.

Загрузка

«Люди говорят — не спасайте нас»: в Латвии готовятся к большому потопу

Обильный снег и толстый лёд этой весной снова могут стать серьёзным испытанием для жителей берегов Даугавы. Выяснить, обеспокоены ли люди возможными паводками и как самоуправления готовятся к половодью, отправились журналисты 360 TV Ziņas.

Вернули веру в героев: полиция помогла женщине с ребенком в беде

Обычная поездка домой для семьи под Ригой могла закончиться серьёзными неприятностями. Однако случайная встреча с патрулём Государственной полиции изменила ход событий и превратила тревожный эпизод в историю о человеческом участии и поддержке.

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии

Возмущенный пост о плачевной экономической ситуации в Латвии опубликовал в Фейсбуке Марис Межалс.

«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

На праздновании Масленицы в Лиепае задержали мужчину: прославлял СССР

В воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Либиешу во время празднования Масленицы был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

