Премьер-министр напомнила, что официант был привлечен по инициативе директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса: "На чрезвычайно длительных заседаниях, как и в Европе, министры могли бы не тратить свою часть зарплаты и свое время, отправляясь за кофе, а вместо этого сконцентрироваться на очень сложных вопросах в Кабинете министров", - объяснила Силиня.

У Кронбергса "как у нового руководителя канцелярии" было желание "порадовать министров" - ввести новый порядок, что было бы только "понятно и нормально, чтобы в долгие часы был бы кто-то, кто обслуживает", - рассказала Силиня.

"Очевидно, что в обществе такие вещи непопулярны, и поскольку это вызвало такой большой интерес, мы сами пойдем за своими бумажными кружками", - пообещала глава правительства.

Как сообщалось, сегодня в парламентской комиссии по запросам рассматривается запрос оппозиционной фракции "Стабильности!" премьер-министру Эвике Силине с требованием разъяснить, был ли использован официант во время заседаний правительства.

На заседание комиссии вызван директор Госканцелярии Кронбергс.

В пояснении Кронбергса упоминается, что у участников заседаний Кабинета министров рядом с залом заседаний, в подсобном помещении, есть доступ к кофеварке, и до сих пор там каждый мог сам приготовить себе кофе.

"Чтобы избежать того, что во время заседания его участники отправляются в подсобное помещение готовить себе кофе, я лично реализую практику, принятую в органах Евросоюза, где во время заседаний участникам заседания кофе подается", - пояснил Кронбергс.

Он отметил в пояснении, что вместе с коллегами, технически обеспечивающими проведение заседания, приготовил кофе и попросил сотрудника кафе его разнести, чтобы не было нарушено и без того затянувшееся заседание.

"Это не повлекло дополнительных затрат. Учитывая выраженную обществом неприязнь к такой инициативе, она осталась лишь в статусе пробной и не продолжается", - сказано в пояснении.

Между тем, в запросе оппозиции было отмечено, что на заседании 27 августа было видно, как членов Кабинета министров обслуживает официант.

Выразив "недоумение по поводу такой расточительности правительства и необходимости "экстра" услуги", партия "Стабильности!" потребовала от Силини явиться в Сейм и дать ответы на несколько вопросов.

В запросе сказано, что депутаты хотят выяснить, предусмотрено ли в 2024 году должностное место официанта в списке должностных мест Кабинета министров или используется аутсорсинг. Силиню также попросили разъяснить, какие обязанности должен выполнять официант и какую зарплату он получает. Также задан вопрос, будут ли использоваться услуги официанта в следующем году.