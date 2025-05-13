«Каждый мертвый гомеопат — это чистая выгода для общества»: представитель «Нового единства» оскорбил память Айзсилниеце

Айзсилниеце родилась в 1966 году, была семейным врачом, гомеопатом и активно участвовала в формировании профессиональной среды врачей.

«Гомеопатия убивает невинных людей. Убивает массово. Поэтому каждый мертвый гомеопат — это чистая выгода для общества», — написал Голубев в Твиттере/X.

Homeopātija nogalina nevainīgus cilvēkus. Masveidā nogalina. Tāpēc katrs miris homeopāts ir neto ieguvums sabiedrībai. — Dmitry Golubev (@lastguru_net) May 11, 2025

Бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле в комментариях назвала его дураком.

"Ты просто дурак, Дмитрий. Даже не с заглавной М, а с маленькой м. К тому же, ты активный дурак, о чем свидетельствуют эти твои посты. Вещи следует называть своими именами", - написала Винькеле.

"Дети - не становитесь гомеопатами. И не верьте гомеопатам. Гомеопатия - это смерть", - написал Голубев под сообщением о смерти Айзсилниеце.

До того, как стать президентом ассоциации в 2018 году, Айзсилниеце занимала должность вице-президента организации. Она также активно работала над проектами Всемирной организации здравоохранения, изучала основы общественного здравоохранения в Швеции и Швейцарии и получила степень магистра наук в области здравоохранения в Лондонском университете в США.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в 2003 году Айзсилниеце была советником тогдашнего министра здравоохранения Ингриды Цирцене и в том же году была назначена председателем Совета Государственного агентства по лекарственным средствам.

Она также была председателем правления неправительственной организации «Проекты здоровья для Латвии», активисткой экологического движения, лидером группы единомышленников «За чистые леса», а также автором и организатором идеи Большой толоки.

Латвийская ассоциация медсестер отмечает, что Айзсилниеце внесла большой вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной среды врачей.