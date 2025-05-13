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«Каждый мертвый гомеопат — это чистая выгода для общества»: представитель «Нового единства» оскорбил память Айзсилниеце

Редакция PRESS 13 мая, 2025 18:02

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jaunavienotiba.lv/LETA

Представитель партии «Новое единство», программист Дмитрий Голубев весьма резко высказался в социальных сетях о преждевременно ушедшей из жизни президенте Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

Айзсилниеце родилась в 1966 году, была семейным врачом, гомеопатом и активно участвовала в формировании профессиональной среды врачей.

«Гомеопатия убивает невинных людей. Убивает массово. Поэтому каждый мертвый гомеопат — это чистая выгода для общества», — написал Голубев в Твиттере/X.

Бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле в комментариях назвала его дураком.

"Ты просто дурак, Дмитрий. Даже не с заглавной М, а с маленькой м. К тому же, ты активный дурак, о чем свидетельствуют эти твои посты. Вещи следует называть своими именами", - написала Винькеле.

"Дети - не становитесь гомеопатами. И не верьте гомеопатам. Гомеопатия - это смерть", - написал Голубев под сообщением о смерти Айзсилниеце.

До того, как стать президентом ассоциации в 2018 году, Айзсилниеце занимала должность вице-президента организации. Она также активно работала над проектами Всемирной организации здравоохранения, изучала основы общественного здравоохранения в Швеции и Швейцарии и получила степень магистра наук в области здравоохранения в Лондонском университете в США.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в 2003 году Айзсилниеце была советником тогдашнего министра здравоохранения Ингриды Цирцене и в том же году была назначена председателем Совета Государственного агентства по лекарственным средствам.

Она также была председателем правления неправительственной организации «Проекты здоровья для Латвии», активисткой экологического движения, лидером группы единомышленников «За чистые леса», а также автором и организатором идеи Большой толоки.

Латвийская ассоциация медсестер отмечает, что Айзсилниеце внесла большой вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной среды врачей.

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