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«Каждый должен знать своё место! Латвия — для латышей»: Pietiek разбушевался

Редакция PRESS 11 марта, 2025 18:17

Латышские СМИ 0 комментариев

"Демография - важный вопрос для Латвии в современном мире. Население Латвии перестает рожать детей, а правительство еще не успело четко сформулировать, как решить эту проблему. В то же время страну наводняют арабские иммигранты. Эта ситуация, конечно же, оказывает негативное влияние на латышский народ, - пишет на портале Pietiek.com Валдис Лиепиньш.

В Латвийской республике уже проживает несколько тысяч мусульман. Мы любезно предоставили им кров и работу, но нашей щедрости по отношению к иностранцам недостаточно. Они не хотят сдавать экзамены по государственному языку, но хотят посещать мечети. И что мы выигрываем от их наглости? Латыши уже боятся пользоваться услугами Bolt в своей стране.

Почему мы никогда не должны разрешать строить мечети в Латвии? Потому что если мы это сделаем, арабская диаспора будет расти. Наша национальная идентичность начнет слабеть по мере роста мусульманского населения. Мусульмане начнут требовать большего, и это приведет к ущемлению прав коренных жителей.

В настоящее время наше правительство делает многое для сохранения нашей культуры. Выделение ресурсов и средств на эту работу вполне оправдано, но представьте, что произойдет, если мусульмане начнут распространять свою культуру. Нам придется приложить еще больше усилий, чтобы не разрушить нашу национальную идентичность.

Строительство первой мечети станет сигналом для мусульман: «Нам идут навстречу, мы можем позволить себе больше одной мечети». Но каждый должен знать свое место. То, что происходит сегодня в мире, может сбить Латвию с пути. Однако мы должны помнить, что Латвия - для латышей. В данный момент мы не можем позволить себе приток мусульман. Поэтому мечеть не должна быть построена".

 

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