В Латвийской республике уже проживает несколько тысяч мусульман. Мы любезно предоставили им кров и работу, но нашей щедрости по отношению к иностранцам недостаточно. Они не хотят сдавать экзамены по государственному языку, но хотят посещать мечети. И что мы выигрываем от их наглости? Латыши уже боятся пользоваться услугами Bolt в своей стране.

Почему мы никогда не должны разрешать строить мечети в Латвии? Потому что если мы это сделаем, арабская диаспора будет расти. Наша национальная идентичность начнет слабеть по мере роста мусульманского населения. Мусульмане начнут требовать большего, и это приведет к ущемлению прав коренных жителей.

В настоящее время наше правительство делает многое для сохранения нашей культуры. Выделение ресурсов и средств на эту работу вполне оправдано, но представьте, что произойдет, если мусульмане начнут распространять свою культуру. Нам придется приложить еще больше усилий, чтобы не разрушить нашу национальную идентичность.

Строительство первой мечети станет сигналом для мусульман: «Нам идут навстречу, мы можем позволить себе больше одной мечети». Но каждый должен знать свое место. То, что происходит сегодня в мире, может сбить Латвию с пути. Однако мы должны помнить, что Латвия - для латышей. В данный момент мы не можем позволить себе приток мусульман. Поэтому мечеть не должна быть построена".