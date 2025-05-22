Каждый четвертый житель Германии имеет миграционную биографию

В Германии примерно каждый четвертый живущий в стране человек имеет миграционную биографию, сообщило Федеральное статистическое ведомство в четверг, 22 мая. В 2024 году число людей, кто сам иммигрировал в Германию, либо оба его родителя иммигрировали после 1950 года, достигло 21,2 млн человек - это 25,6 процента населения страны, что на 4 процента или 873 тыс. человек больше, чем было в 2023 году.

Число иммигрантов в первом поколении выросло на 4 процента и составило почти 16,1 миллиона человек - 19,6 процента от всего населения Германии. У почти 5,2 млн человек (рост на 6 процентов) оба родителя иммигрировали после 1950 года. У еще 4,1 млн жителей страны один из двух родителей был иммигрантом - статистическое ведомство не относит их к числу людей с миграционной биографией.

Среди молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет примерно каждый третий (34 процента) имеет историю иммиграции. В группе людей старше 65 лет этот показатель составил 14 процентов. "В 2024 году население с иммиграционной биографией, средний возраст которого составил 38,2 года, было примерно на 9 лет моложе коренного населения (47,4 года)", - отметили в Федеральном статистическом ведомстве.

С 2015 года в Германию иммигрировали 6,5 млн человек. Из них около 4,2 миллиона приехали в период с 2015 по 2021 год, в основном из Сирии (716 тыс. человек), Румынии (300 тыс.) и Польши (230 тыс.). В период с 2022 по 2024 год прибыло еще 2,2 миллиона человек, в основном из Украины (843 тыс.), Сирии (124 тыс.) и Турции (112 тыс.). По словам респондентов, основными причинами были: поиск убежища и международной защиты (31 процент), трудоустройство (23 процента) и воссоединение с семьей (21 процент). Лишь 8 процентов иммигрировавших с 2015 года заявили, что приехали в Германию в первую очередь для учебы или повышения квалификации.