Каппадокия: путешествие на другую планету

Компания Magnum travel создала специальный 5-дневный тур в Каппадокию, который в полной мере позволяет насладиться этим потрясающим краем. Спешим бронировать места! Вылет уже 4 -го мая.

…Марсианские ландшафты, причудливые скалы в виде гигантских грибов и мистических фигур, подземные христианские города – ничего подобного более нет нигде в мире.

Вы будете в восторге от этого уникального места: фантастический космический ландшафт Каппадокии сформировался приблизительно 65 миллионов лет назад — после извержения трех вулканов. Застывшая лава превратилась в базальт, а осевший пепел – в туф. Дожди, ветер, солнце и реки высекли из всего этого свои причудливые иероглифы, в том числе знаменитые «грибы». Или, как говорят турки, перибаджалары, что в переводе означает «камины фей».

Пейзажи места удивляют не только сплошь сюрреалистическими формами, но и сумасшедшими красками: туф здесь самых разных оттенков — от белого до красного (Сальвадор Дали, ты где?). Говорят, именно этими потрясающими воображение видами вдохновлялся Джордж Лукас при создании ландшафтов Татуина в культовом фильме «Звездные войны».

Когда попадаешь в Каппадокию, возникает полное ощущение того, что ты находишься где-то в районе Туманности Андромеды. Хотя на самом деле - всего в четырех часах езды (290 км) от Анкары и немного побольше от Стамбула. Ничего удивительного, что Каппадокия находится в списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и входит в список новых чудес света по версии издания Times.

Кельи первых христиан

С южной стороны Каппадокию ограничивают хребет Тавр, горы Хасандаг и Эрджияс с высотными отметками более 3 тысяч метров. Камни, скалы, долины, каньоны – кажется, именно тут должны пастись единороги.

Сменяя друг друга, здесь жили протохетты и хетты, фригийцы, мидяне, персы, македонцы, римляне, византийцы, турки-сельджуки, османы. Само название региона Катпатука прижилось при персах и означает «страна прекрасных лошадей». Это наиболее популярная этимологическая версия, но есть и другая, утверждающая, что название куда более древнее и восходит к имени хеттско-хурритской богини Кхепат.

Начать путешествие предлагаю с города и Национального парка Гереме. По сути и по факту это гигантский музей под открытым небом - Goreme Open Air Museum, который украшают причудливые каменные башни и столбы, ставшие символами Каппадокии.

Первые скальные поселения появились здесь до Рождества Христова. Первые христиане спасались в лабиринтах скал от религиозных гонений. Комплекс состоит из множества церквей, монастырских келий и хозяйственных помещений, вырубленных прямо в скалах в течение IX-XII веков. Чудо какое-то! Представьте, уникальным росписям и фрескам тысяча и более лет. Сохранились пещерные росписи даже VIII века: красной охрой на белых стенах нанесены раннехристианские символы — крест, рыба, пальмовая ветвь. Смотришь на все это и понимаешь: где-то тут творил молитвы святой Лонгин Сотник, принесший Благую весть о воскресении Христовом в эти края, и родился Георгий Победоносец...

Скалы Каппадокии (долина Пашабаг) стали местом и для отшельников: монахи удалялись в пещеры. Можно, например, посетить уединенную келью преподобного монаха Симеона: его ученики вырубили каменные кровати внутри каменных «келий-нор» и, вырезав дымоходы, жили не тужили, славя Господа. В часовню Святого Симеона можно попасть через туннель: там сохранена печь, а также есть места для сидения и сна. У входа - симметричные крестовые орнаменты, намоленные веками.

В долине надо любоваться каменными столбами-«грибами», которые официально называются fairy chimneys — «волшебные дымоходы». Их достаточно много по всей Каппадокии, однако в долине Пашабаг встречаются даже двух- и трехглавые «грибы».

Заехав в город умелых гончаров и ткачей ковров Аванос, надо непременно побывать в долине Воображения – Дервенте, которая потрясает своими каменными изваяниями: верблюдом, змеями, тюленями и дельфинами. На закате эта сказочная долина полна особого волшебства, рожденного розовым туфом, – это мир, словно вышедший из-под пера Айзека Айзимова.

Любопытство привело меня в Деринкую — многоуровневый подземный город, построенный местными жителями во II-I веках до н. э. Он спускается вниз на восемь ярусов и вмещает до 20 000 человек с запасами продуктов и домашним скотом. Сооружение поистине удивительное: здесь есть жилые комнаты, вентиляционные шахты, конюшни, кухни, пекарни, прессы для отжима масла и виноградного сока, винные погреба, склады для оружия и продовольствия, церкви и часовни. По официальной версии, в подземных городах жители скрывались от частых набегов неприятеля, но есть и более впечатляющая — посмотрите фильм Ancient Apocalypse на Netflix. Еще один такой же подземный город на 8 этажей вниз – Каймаклы. Доберитесь, не пожалеете: система вентиляции устроена так, что можно было не просто дышать, но и топить очаг совершенно незаметно для врагов.

Розовые сны, воздушные шары и неповторимый закат

Даже те, кто никогда не думал стать птицей, в Каппадокии отправляются в полет на воздушном шаре: не верьте никому, кто говорит, что это страшно. Это прекрасно! И это самое мощное впечатление из тех, что остаются в памяти на всю жизнь.

Над плато и скалами, в которых вырублены целые города и построены храмы, в небо круглый год каждый день поднимаются до 150 воздушных шаров. Пилоты очень опытные, и такое парение не опаснее поездки на трамвае в любом европейском городе.

Посмотрев на Розовую долину сверху, приятно устроить путешествие по ней – маршрут длиной примерно 6 км доставит радость впечатлений, но только в том случае, если у вас на ногах будет правильная обувь. А завершать его стоит (очень советую) в Sunset Point - в месте, откуда во время заката солнца открывается потрясающий вид.

Впрочем, конусообразные столбы из туфа с базальтовыми шляпками самых причудливых форм здесь повсюду — например, в Голубиной долине (Pigeon Valley). Все поражает! Будто вырастающие из скалы дома нагромождаются все выше и выше друг на друга, чтобы резко рухнуть вниз с крутого склона. Сотни прорезанных в мягком туфе входов и окон зияют «открытыми глазами» — в этой долине люди веками разводили голубей (помет птиц служил отменным удобрением), высекая для них небольшие ячейки на верхушках скал. Вокруг этих окошек отчетливо видны рисунки — загадочные символы, нанесенные бог знает когда с помощью красного минерала…

Еще одно место, которое надо увидеть, – это каньон Ихлара, ущелье между деревнями Ихлара и Селиме. В каньоне глубиной около 100 м расположены высеченные в скалах церкви даже IV века. В некоторых из них сохранились не только фрески, но и части мозаики.

Что и говорить, Каппадокия – это особая планета. Местные жители (и я вместе с ними) верят, что здесь обитают ангелы. Собственно, что-то божественное витает в атмосфере этих загадочных долин, которые рады гостям. Здесь безопасно, и это один из самых желаемых маршрутов для любознательных людей.

Мила ЛИТТ

Описание весенних, летних и осенних туров найдете на их страничке в Интернете: magnumtravel.lv. Телефон - 20391081. Адрес фирмы: Рига, ул. Слокас, 52 N.