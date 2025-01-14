Какой у тебя «ад»? Друг Яниса Тиммы — о расходах на Седокову

Друг покойного спортсмена Гатис Лининьш поблагодарил сестру Яниса Лелде за разоблачение бывшей солистки «ВИА Гры». Та рассказала, что Анна не помогла семье экс-супруга оплатить похороны, хотя обещала взять на себя все расходы. Также она сообщила, что Седокова зачем-то звонила в американский банк и заявила, что является законным администратором счетов Тиммы.

Гатиса возмущает, что в одном из своих заявлений певица жаловалась: мол, «жила в аду последние годы».

«На следующий день после трагического события единственное, что заявила Анна Седокова, то что в последние годы жила в аду! Анна, что ты подразумеваешь под словом „ад“? Посещение дорогих ресторанов, мероприятий, частные чартерные полеты на отдых (на этом фото один из наших совместных ужинов). Возможно, поддержание твоего бренда одежды, выплату зарплат твоим сотрудникам?! Насколько я знаю, месяц твоего несостоявшегося бизнеса обходился Янису в 15-20 тысяч долларов. Надеюсь, вскоре после расследования и доступа к банковским счетам все станет очевидным», — возмущается он.

Мужчина подчеркнул, что друг покупал для супруги брендовую одежду и привозил ее чемоданами, дарил украшения за сотни тысяч долларов. «Их ты сейчас ищешь в Майами?» — задается вопросом Лининьш.

«Возможно, ад начался, когда Янис продал свою элитную недвижимость в Латвии, чтобы осуществить твою мечту о жизни в Майами? Могу только предположить, что ад, о котором говорит Анна — это временные финансовые трудности, которые бывают в каждой семье.

Но даже если не говорить о материальных благах, могу сказать как близкий друг Яниса, что он безумно любил этого человека и был готов на все ради сохранения семьи. Он воспитывал ее сына как своего, может быть, даже больше, чем своего родного сына. Потому что эта женщина своими паразитическими методами сделала все, чтобы Янис как можно меньше общался с Кристианом. Я даже не буду начинать рассказ о ее влиянии на его отношения с родителями, потому что ад начался с того дня, как она влезла в эту семью. Так какой у тебя «ад», Анна?» — вопрошает он.