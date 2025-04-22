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«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (3)

la.lv 22 апреля, 2025 20:34

Латышские СМИ 3 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

«Я налогоплательщик. Столько денег уже заплатили airBaltic, а теперь снова появилась новость, что нужны деньги. Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic - процветающая компания?» - спросил он Гирта Дубкевича, парламентского секретаря Министерства сообщения.

«Самая большая проблема заключается в том, что правительство вместе с компанией долгое время вводили общественность в заблуждение, говоря, что эти средства будут возвращены», - отвечает он, утверждая, что к моменту проведения ковида должно было быть понятно, что компания не в состоянии генерировать доход. Это один из примеров того, как неудачная коммуникация [а еще можно назвать это отрицательной открытостью] с годами превратилось в сообщение, вводящее в заблуждение.

Уже сообщалось, что в мае Госконтроль представит ряд актуальных аудиторских отчетов, один из которых будет посвящен государственным инвестициям в национальную авиакомпанию airBaltic", - рассказал в интервью программе TV3 «900 секунд» генеральный аудитор Эдгар Корчагин.

Он признал, что вопросы, связанные с airBaltic, находятся в поле зрения Госконтроля уже несколько лет. Еще в 2021 году Госконтроль рекомендовал Министерству сообщения тщательнее следить за государственными инвестициями в это столичное предприятие, но министерство так и не выполнило эту рекомендацию. Это одна из причин, по которой Госконтроль решил провести повторный аудит по тому же вопросу, сказал Корчагин.

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