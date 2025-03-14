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Как за убийство рижской школьницы невиновного осудили: преступления 70-х

«Семь секретов» 14 марта, 2025 15:49

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По этому уголовному делу об убийстве с особой жестокостью рижской школьницы Светланы был осужден к высшей мере наказания - расстрелу - Вячеслав М. После апелляции, поданной осужденным в Верховный суд СССР, приговор был заменен пятнадцатью годами лишения свободы. Но когда спустя пять лет были пойманы настоящие убийцы девушки, то оказалось, что за решеткой все эти годы отбывал срок невиновный. И судей не смутили очевидные противоречия и неясности, которые допустило следствие, выбивая показания из арестованного, которого выбрали на роль убийцы. Информация об этом запутанном уголовном деле появилась в ведомственном журнале Прокуратуры СССР «Социалистическая законность", который не имел большого тиража.

Противоречивое признание

21 апреля 1971 года ученица 9-го класса одной из рижских школ Светлана Б. пришла к своей подруге Валентине, чтобы вместе пойти в кино. В шесть часов вечера девушки вышли из дома и направились к кинотеатру «Пионерис", который когда-то располагался на углу нынешних улиц Элизабетес и Сколас. Сеанс закончился около восьми часов вечера. Подруги отправились домой по нынешней улице Элизабетес (тогда улица Кирова). И в тот момент, когда они прощались у трамвайной остановки на кольце 7-го маршрута, к ним подошел неизвестный и пригласил пройтись с ними в Вецригу.

Вначале он приставал к Вале, но та отказалась. А вот Светлана оказалась более сговорчивой. Неизвестный взял ее под руку, и они пошли в направлении улицы Цитаделес. Валя вернулась домой в половине девятого. Кто увел Светлану, она не знала. А утром возле Городского канала неподалеку от Андреевской гавани был обнаружен труп девушки.

Эксперт установил, что смерть наступила от проникающего ранения брюшной полости. Никаких других повреждений на теле и одежде жертвы не нашли. Но неподалеку нашли окровавленный нож - орудие убийства. Правда, никаких отпечатков пальцев на нем не было. Очевидно, что убийца действовал в перчатках, так как в тот вечер было прохладно.

Труп девушки нашла проживающая неподалеку женщина, которая рано утром вывела на прогулку свою собаку. Стали искать свидетелей. И вагоновожатая трамвая видела где-то около десяти часов вечера подозрительного мужчину, который убегал с того места, где утром был найден труп. И свидетельница описала его внешность.

Эти приметы подходили под описание Вячеслава М., который проживал на улице Аусекля и неоднократно задерживался милицией за мелкие правонарушения. Этого оказалось достаточно, чтобы его определили на роль убийцы.

Допрошенный в день задержания Вячеслав не признал себя виновным. Но после двухдневной отсидки в камере предварительного заключения он вдруг признался в совершении преступления, написав соответствующее заявление. Но в документе задержанный употребил явно непонятные ему слова, вроде «находился невминимом состоянии". Но он просил учесть его признание и смягчить наказание.

Но его «чистосердечное признание» не совпадало с фактами, установленными по делу. Он указал совершенно другое место, где встретил Светлану, и сообщил, что убил ее в беседке Стрелкового парка. В ходе следствия обвиняемый постоянно давал противоречивые показания. К примеру, он утверждал, что не помнит, когда он ей нанес удар ножом. Он помнил только, что она ушла от него к домам, а он пошел к остановке трамвая у Мореходного училища.

Суд вынес свой суровый приговор во многом на основании главной улики, предоставленной следствием. Это был тот самый нож, обнаруженный на месте преступления. Знакомые Вячеслава дали показания, что у него был похожий нож с наборной рукояткой, который, по его словам, он потерял несколько дней назад. Правда, подобные образчики холодного оружия были весьма распространены в то время, а отпечатков пальцев обвиняемого на нем не было.

Настоящие убийцы

С момента вынесения приговора прошло пять лет. Но тут в Риге была изнасилована и убита студентка 4-го курса Даугавпилсского педагогического института Рита К., приехавшая в гости к родителям. На этот раз следствие установило настоящих преступников - рецидивистов Л. и М. Они уже были судимы за изнасилование, а также за нападения на несовершеннолетних девочек, которых они под угрозой ножа пытались изнасиловать. Отбыв сроки, они вернулись в Ригу, где проживали их родители. И здесь принялись за старое.

Помимо убийства студентки был вскрыт еще ряд преступлений - убийств, разбойных нападений, изнасилований, совершенных этими людьми. В том числе было доказано, что Светлану Б. убили тоже они.
Вот как это произошло.

Пьяный Л. заметил Светлану и Валентину, прощавшихся на конечной остановке 7-го трамвая «Улица Аусекля". Взяв Светлану под руку, он перешел вместе с ней через трамвайные пути, а затем двинулся по улице Цитаделес в сторону церкви Петра и Павла. Вскоре их догнал М. Он попытался взять девушку под руку с другой стороны, но та попросила ее не трогать. Л. дал понять приятелю, что хочет изнасиловать Светлану.

Тогда М. побежал вперед и стал наблюдать за прохожими. У Л. при себе был нож, спрятанный в рукаве пальто. Он попытался затащить жертву в темное место, а когда она, защищаясь, начала кричать, ударил ее ножом в живот, а затем оттащил бездыханное тело к каналу.

Но на этот раз следователь одним признанием не ограничился, а организовал дополнительную тщательную проверку. М. на первом же допросе полностью подтвердил все показания своего подельника. Оказалось, что в тот вечер, когда была совершена расправа над Светланой Б., он был не один, а находился в компании двух молодых людей и знакомой Елены, ставшей впоследствии женой Л. Всех их разыскали и допросили. И они рассказали, что, гуляя с ними, М. искал своего друга. И три свидетеля видели, что Л. вел какую-то девушку.

Еще пять лет назад на первом допросе Валентина сообщила, что у мужчины, с которым ушла Светлана, была весьма характерная примета - во рту спереди имелся вставленный зуб или коронка из белого металла либо из серебра. И именно такая коронка и была у нового обвиняемого.

После убийства преступники стали заметать следы. Они прибежали на квартиру к Снежане, с которой дружил М., и попросили ее в случае чего подтвердить, что весь вечер они были у нее. Также Л. оставил у нее пальто, в котором был во время совершения преступления. И хотя его сдавали в химчистку, следы крови жертвы на нем остались. Многие свидетели видели у него и похожий нож - орудие убийства.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Латвийской ССР приговорила Л. и М. за многие совершенные ими преступления, в том числе и за убийство Светланы Б., к расстрелу. Но как быть с тем, что по ложному обвинению Вячеслав провел за решеткой пять лет? Тем более что о совершенном преступлении жена Л., Елена, сразу же рассказала своему брату.

Тот написал заявление на имя начальника Октябрьского РОВД города Риги, передав его лично, а заодно сообщив о ставшем известном факте убийства. Но заявление было попросту отправлено в мусорное ведро без регистрации и рассмотрения. Проверкой было установлено, что Вячеслав оговорил себя вследствие применения к нему работниками милиции незаконных приемов допроса. Перед ним только извинились. О получении каких-то материальных компенсаций за загубленные годы и речи не шло.

Александр ВАЛЬТЕР

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