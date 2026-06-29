Как вместе с Лаймой Вайкуле бабушки и дедушки отпраздновали Лиго в кемерской резиденции для пожилых Sirds Osta Jūrmala Новости партнеров Редакция PRESS 29 июня, 2026 15:26 Новости партнеров

…Парень держит руку дедушки, сидящего в коляске, — бережно и даже как-то нежно. «Внук?» – гадаю я. Скорее правнук, учитывая солидный возраст пожилого господина. Тем временем дедушка живыми блестящими глазами смотрит туда, где в десяти метрах от него поет Лайма Вайкуле: Dzīvī notiek viss pa īstam, sapņi piepildīs... Губы слушателя растягиваются в чуть заметной улыбке – по всему видно, дедушка испытывает позитивные эмоции.

Через минуту группа сениоров выходит на площадку возле сцены: дамы в шляпах и платьях, седовласые мужчины - в летних костюмах (не спортивных, а классических хлопковых) - танцевать. А рядом все желающие плетут с мастерицами флористического жанра венки из пионов, васильков, ромашек и прочих живых цветов: день накануне Лиго!

Мороженое (скриверское, домашнее, вкусное) еще более улучшает настроение всех желающих им полакомиться. Клубнику и чернику с малиной разносят в розетках по импровизированному залу под открытым небом, а еще какие-то легкие закуски. Атмосфера праздничная и очень домашняя: собрались вместе четыре поколения семей и большой кампанией встречают праздник – дружно, все вместе.

Куда я же попала? Думала, еду в Кемери навестить знакомую в резиденции с красивым названием Sirds Osta Jūrmala (бывшая соседка пригласила вместе с ней попить кофейку, зная, что я буду в Юрмале на Лиго), а оказалась на потрясающем концерте Лаймы Вайкуле! Невероятное что-то.

Главное – счастливые люди вокруг. И пожилой возраст совершенно не помеха их счастливому проживанию буквально каждой минуты в этом, как я думала, обычном пансионате. Видно, что пожилые люди ухожены, общительны, чувствуют себя раскованно и спокойно.

Уже потом я узнала, что, оказывается, Sirds Osta в Кемери — один из шести подобных в Латвии. Это пансионаты для сениоров, где осуществляется круглосуточный квалифицированный и, что очень важно, доброжелательный уход буквально за каждым, как говорят здесь, членом одной большой семьи.

– Как вас зовут? – интересуется у меня по окончании концерта подошедшая дама примерно 90 лет. – И почему вы без венка на голове? Это упущение. Хотите, подарю вам мой? Будете у костра танцевать. Я все-таки спать буду вечером, а вы молодая – надо веселиться до утра, встретить восход солнца и пройтись босыми ногами по росе. Я всегда так делала, и видите результат - почти как молодая, – дама весело засмеялась и пошла, аккуратно семеня и опираясь на палочку, отдыхать с подругой в тенек.

Оказывается, пансионат по уходу за пожилыми или больными может быть и таким: это место, где не пахнет старостью и нет безысходной грусти. А есть полноценная жизнь, есть общение, есть радость – даже у тех, кто физически или ментально сильно немощен.

Над резиденцией Sirds Osta Jūrmala плывет музыка, синий вечер Яновой ночи спускается на Кемери. Еще не вечер! Пусть говорят - с годами труден путь и былого счастья не вернуть, только верить таким словам не стоит.

Удивительное место, чудесные люди, потрясающий персонал резиденции, шикарная Лайма Вайкуле и ощущение того, что жизнь даже в сто лет может быть наполненой, счастливой и яркой.

На празднике побывала

Людмила ВЕВЕРЕ

Справка. Подробнее обо всех резиденциях Sirds Osta для сениоров:

https://sirdsosta.lv

Телефон: 20866266.

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Фото для публикации автора и Sirds Osta Jūrmala