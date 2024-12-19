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Как в триллере: полиция гналась за нетрезвым водителем через половину Земгале. ВИДЕО

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 15:10

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts policija

В понедельник в Добельском крае был задержан водитель с уровнем алкоголя в крови 2,04 промилле, который начал убегать от полиции еще в Елгавском крае, сообщила Государственная полиция (VP).

В понедельник около 18:50 сотрудники отдела реагирования Юго-Земгальского участка полиции дежурили совместно с кадетом полицейского колледжа в Сидрабе, Елгавского края и заметили подозрительный автомобиль Audi. Машина передвигалась странно и стражи правопорядка решили её остановить. 

Но как только сотрудники полиции включили проблесковые маячки и звуковой сигнал на служебном автомобиле, и через громкоговоритель неоднократно приказали водителю остановить машину, тот резко нажал на педаль газа. Мужчина продолжил бегство по территории Добельского края, в Аугсткалне, неоднократно превышая допустимую скорость. Во время погони скорость транспортного средства достигала 126 километров в час.

Происходящее слышали по рации другие подразделения Государственной полиции – сотрудники батальона специальных задач и Западно-Земгальского участка незамедлительно прибыли на помощь для остановки беглеца.

Автомобиль был остановлен у одного из частных владений в Аматниеки. Сотрудники Государственной полиции и полицейского колледжа задержали мужчину. Проверка на алкоголь показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (2,04 промилле) и управлял автомобилем без водительских прав. По этому факту Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Против мужчины также начаты административные процессы за превышение допустимой скорости, за необоснованный выезд на встречную полосу и за попытку скрыться.

Согласно Закону о дорожном движении, за невыполнение требований лица, уполномоченного проверять документы водителя, остановить транспортное средство, предусмотрен штраф в размере от 1200 до 2000 евро и лишение водительских прав на срок до пяти лет.

Государственная полиция призывает всех участников дорожного движения быть ответственными и защищать себя и других от последствий необдуманных поступков. Полиция настоятельно просит не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Если вам не удается отговорить кого-либо от вождения в состоянии опьянения, правоохранители просят сообщить об этом в полицию по телефону 110. 

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