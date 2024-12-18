Как люди губят питомцев на зимние праздники: рассказывает рижский ветеринар Новости партнеров Редакция PRESS 18 декабря, 2024 10:51 Новости партнеров

Какие проблемы высвечивают новогодние праздники, как люди губят своих питомцев и что надо знать всем обладателям собак и кошек? Рассказывает известный рижский ветеринар Янис Бейнертс.

«Важной проблемой сосуществования человек -- животное сегодня является чрезмерная, гипертрофированная «перелюбовь» хозяина к своему питомцу, -- считает Бейнертс. -- Особенно выпукло и подчас трагично это проявляется в главные зимние праздники, которые для людей моей профессии обычно превращаются в период самой активной работы...».

Когда часы двенадцать бьют...

-- Доктор, хочу спросить вас про Новый год и Рождество -- как вы их празднуете?

-- Христос родился, чем спас всех нас, и чем старше становишься, тем больше думаешь о своем предназначении в этом мире, задачах и ответственности за все сделанное и не сделанное. «У человека всего две жизни, причем вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна», -- как же верно сказал Конфуций, если задуматься. В Рождество важно оценить, на что ты тратишь свое время, которое бежит неумолимо, -- не успеваешь оглянуться, и вот уже опять zvaniņš skan. Пипаркукас, мандарины, елка, пожелания добра и счастья -- душевное время.

Но для меня новогодние недели за все 38 лет моей практической деятельности -- очень трудный период. В праздники я Ветдед Мороз, спасающий животных, оказавшихся в беде. Обычно я не успеваю смотреть на часы и пропускаю главные минуты момента -- нам, ветеринарам, 31 декабря обычно совсем не до этого.

Начиная с 25 декабря, в Новый год и еще неделю после, резко увеличивается количество обращений в нашу круглосуточную ветеринарную клинику в Риге. Поэтому не только я, но все наши доктора и другие сотрудники 31 декабря и потом 1 и 2 января проводим преимущественно на рабочем месте в своей форменной одежде зеленого цвета. Никаких отпусков и выходных. Если удается, даже сплю прямо в клинике, чтобы не терять время на дорогу домой и обратно.

-- Господи, а что такое происходит на свете?!

-- Новый год -- совсем не радость для домашних животных, скорее большая проблема. И дома, и на улице собак и кошек поджидают сплошные опасности.

Гости дорогие, не угощайте!

-- Янис, а можно с этого места, как сказали бы в детективном телесериале, рассказать подробно?

-- В большинстве случаев все, что готовится на кухне и стоит на вашем праздничном столе, не то что не подходит животным, а может быть смертельно опасно для ваших питомцев.

Если в вашем доме есть собака или кошка, не оставляйте на столе продукты без присмотра и не угощайте животных «вкусненьким». Хотите побаловать питомцев? Купите подходящее лакомство в зоомагазине -- это безопасно и наверняка порадует вашего четвероногого друга.

-- Ну, кошки и собаки так выпрашивают колбаску, которую я нарезаю для оливье. А уж когда жилище наполняется запахами запеченного мяса, утки, рыбы, то как тут не угостить чем-то своего питомца!

-- Чрезмерная любовь к животному -- это страшное дело, это даже хуже, чем недоданная любовь. Нельзя, понимаете, категорически запрещено давать животным очень многое из того, что отлично в качестве еды для человека.

Номер один по опасности для четвероногих -- смородина, виноград и еще изюм: маленькая собачка от одной крошечной изюминки может умереть. Так же и продукты (например, рождественские кексы), содержащие все те же виноград, изюм и смородину, являются потенциальным источником токсинов для собак. Все потому, что в результате попадания этих продуктов в организм животного развивается почечная недостаточность, так как в них присутствуют дериваты синильной кислоты, что может вызвать тяжелое состояние. Если животное не попадает к ветеринару, отравление прогрессирует, и почки в какой-то момент могут перестать вырабатывать мочу. После этого часто наступает кома и все нехорошее.

Шоколад (напишите это большими буквами!) собакам категорически противопоказан! Часто небольшой песик съест кусочек, другой, третий черного шоколада -- и это точно вызовет тяжелые последствия. Сколько таких случаев было, не сосчитать! Это связано с тем, что шоколад содержит теобромин, который оказывает влияние на целый ряд процессов в организме собаки. В зависимости от съеденного количества возможны такие последствия, как нарушение пищеварения, нарушение работы сердца, печени, судороги и даже смерть.

Опасны для собаки любимые многими людьми авокадо, особенно корочка и шкурка от ядра этого плода. Они содержат вещество под названием персин, которое вызывает в лучшем случае рвоту и диарею. Если щенок или чувствительный взрослый пес (этого никогда не знаешь) погрыз косточку, могут начаться судороги (так как страдает нервная система), запустится процесс почечной недостаточности.

Лук и чеснок животным совершенно нельзя давать. Чеснок к тому же нельзя ни в каком виде: ни свежий, ни пареный, ни жареный, ни маринованный! Эти растения чрезвычайно токсичны для собак, могут повредить эритроциты в организме вашего питомца, а поэтому вызывают тяжелые последствия. При этом страдают и печень, и почки.

Также нельзя ни в каком виде давать животным для глупой потехи алкоголь -- хозяева или гости думают пошутить, угощая четвероногих ликером или чем-то еще, но часто потом проводят остатки праздника в ветклинике -- приходится спасать невольных заложников такого вот «праздничного веселья». В отличие от человеческих, почки собак и котов не могут эффективно перерабатывать алкоголь, что может вызвать у них, мягко говоря, проблемы со здоровьем.

Ни в коем случае не давайте питомцам напитки, содержащие кофеин, любые орехи (особенно опасны мускатный и макадамия), персики и абрикосы.

Замечу, что в случае с кошками полностью запрещены апельсины, потому что они содержат псорален -- токсичный для кошек компонент, который также есть в инжире.

Конечно, я не перечислил все продукты, опасные для собак и кошек. Мой совет: просто никогда не давайте еду со своего стола. Привычная для нас пища не подходят собакам из-за большого количества добавок и усилителей вкуса. Добавлю только, что кости -- это тоже очень плохая идея...

Ну а если вы все-таки не углядели и кто-то все же угостил вашего питомца чем-то с праздничного стола и вы понимаете, что его поведение стало нестандартным, надо ехать в ближайшую ветклинику!

Мишура в животе -- смертельный трюк

-- Знаю, что вы в прошлом году оперировали котика, проглотившего елочную гирлянду. Мурзик остался жив?

-- Да, рыжего спасли. Но... все могло пойти иначе. Поэтому я всегда говорю о том, что опасности начинают подстерегать наших любимцев задолго до Нового года -- с момента воцарения в доме елки и прочих украшений к праздникам.

Гирлянды, «дождик» и прочая новогодняя мишура -- это хрестоматийная опасность для кошек. Особенно если они сделаны из металлической стружки и плотной пластмассы, которые, попадая в горло животного, тяжело режут стенку его кишечника, идут по пищеводу как такой смертельный скребок. Ни в коем случае нельзя тянуть за кончик гирлянды, если он торчит хоть из горла, хоть из заднего прохода. Срочно к ветеринару!

Проблема в том, что кошка не может выплюнуть то, что попало в ее горло. А гирлянды весело шуршат -- и котики, да и собаки тоже, буквально охотятся за ними, думая, что это такая игра...

Убийственный грохот

-- Салюты, петарды и прочие фейерверки -- это еще одно испытание для питомцев. Моя собака всегда пребывает в ужасе от разрывающихся петард...

-- Да, собаки нередко получают такой огромный стресс, что все это даже может привести к их гибели -- такие случаи, к сожалению, бывают. Поэтому в момент канонады постарайтесь быть рядом с ними, но ни в коем случае не ругайте, а дайте возможность побыть возле вас -- пока не закончится весь этот грохот. Можно попробовать включить одновременно с шумом за окном пылесос: это простое действие часто на порядок снижает испуг животного.

Если ваша собака остро реагирует на салюты (а так делает большинство питомцев -- причем многие псы просто в полном шоке!), рекомендую запастись специальным успокоительным и начать давать его уже за две недели до праздников (приходите в нашу ветаптеку, посоветуем, какой препарат лучше взять!).

После Нового года в Интернете размещают тысячи сообщений о сбежавших домашних питомцах: обычно это собаки, которые, как я уже сказал, пугаются громких звуков от фейерверков и в панике срываются с поводка. Но есть и такие котики. Проверьте надежность аксессуаров животного и, пожалуйста, не выводите питомца на прогулку во время всей этой звуковой и световой феерии!

Итог праздников часто бывает неутешителен для домашних питомцев: электротравмы, острые тяжелые отравления, порезы, ожоги разной степени тяжести, непроходимость кишечника, сердечные приступы -- это самый скромный список проблем, с которыми приходится сталкиваться нам, ветеринарам. Поэтому прошу всех: помните о том, что праздники в доме не должны стать трагедией для ваших питомцев -- а значит, и хозяев.

Искренне всем желаю добрых праздников!

-- Спасибо, доктор! Будем верить, что многие услышат вашу просьбу и ваш личный Новый год пройдет в более спокойной атмосфере.

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.

vet.lv