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Как избежать предпраздничного стресса?

Редакция PRESS 10 декабря, 2024 10:30

Азбука здоровья 0 комментариев

Предпраздничный марафон эмоциональной выносливости: советы специалистов для уменьшения эмоционального и физического напряжения.

Каждый третий в этом году испытывает стресс, связанный с подготовкой к праздникам, и чаще всего он затрагивает младших — такой вывод сделан в опросе, проведенном Mēness aptieka и исследовательским агентством Norstat. Наиболее частыми причинами стресса являются приготовление подарков, отсутствие должного отдыха и планирование праздников.

В ходе опроса выяснилось, как мы себя чувствуем в этом году в предпраздничное время. Более трети жителей говорят, что в этом году предпраздничный стресс испытывают иногда или часто, женщины больше мужчин. Больший удельный вес ответивших таким образом (48%) приходится именно на молодых людей — в возрастной группе от 18 до 29 лет. При этом почти на 50% высказали такое мнение учащиеся.

Клинический психолог и психолог здоровья поликлиники Veselības centru apvienība Pulss Милена Кейстере поясняет: «Предпраздничный стресс — результат взаимодействия различных факторов. Уровень и причины его проявления различаются в зависимости от возраста, финансового положения и других факторов. Например, молодежь больше подвержена предпраздничному стрессу. Эта возрастная группа активно строит карьеру, сталкивается с финансовыми трудностями, старается соответствовать общественным стандартам. Люди в возрасте 30–50 лет в конце года сталкиваются с серьезной нагрузкой. Они должны одновременно решать вопросы, связанные с работой, детьми, заботой о старших родственниках и подготовкой праздников. Их стресс связан не только с объемом задач, но и с чувством ответственности за качество праздника».

Из опрошенных 24% назвали приготовление подарков самой частой причиной предпраздничного стресса, об этом больше (35%) беспокоятся 18–29-летние и чуть меньше (29%) жители в возрастной группе от 30 до 39 лет. Еще 20% назвали отсутствие должного отдыха главной причиной предпраздничного стресса, чаще это испытывают люди в возрасте от 40 до 49 лет (27%). Другими причинами предпраздничного стресса названы волнение, связанное с планированием праздников (12%), а также чувство одиночества (8%). Эти причины также чаще указывали молодые жители.

Фармацевт Mēness aptieka Ирина Корчагина: «Хотя время праздников ассоциируется с позитивными эмоциями, оно все же может обернуться марафоном физической и эмоциональной выносливости и в итоге стать источником истощения. С приближением праздников в аптеке тоже больше посетителей, люди спешат пополнить домашнюю аптечку или приобрести подарки, например косметику или продукты для здоровья, подарочные карты. И мы, фармацевты, становимся частью этого марафона, давая советы и консультируя по различным вопросам, связанным со здоровьем. Мы наблюдаем, что растет интерес к натуральным успокоительным средствам, например чаям, пищевым добавкам или витаминам, которые помогают уменьшить напряжение».

В свою очередь, 36% участников опроса в этом году не ощущают предпраздничного стресса вовсе — больше так ответили мужчины (41%) и люди в возрастной группе от 40 до 49 лет (43%). Еще четверть опрошенных жителей испытывают предпраздничный стресс редко. Региональные жители Курземе (37%) и Латгалии (37%) чуть чаще рижан (33%) испытывали стресс, связанный с подготовкой к празднику.

«Предпраздничный стресс — естественная реакция, однако его можно значительно уменьшить, изменив подход к праздникам. Концентрируйтесь на том, что для вас и ваших близких действительно важно. Планирование обязанностей и осознанное отношение к празднику помогут преодолеть напряжение и полностью насладиться этим особым временем», — отмечает психолог VCA Милена Кейстере.

Пять советов по снижению предпраздничного стресса

1.     Осознайте, что «идеальный праздник» — это миф. Праздник не должен быть идеальным, он должен быть вашим. Обсудите с семьей, что для вас действительно важно. Совместно расставляйте приоритеты, чтобы минимизировать ненужные задачи.

2.     Финансовое планирование. Подготовьте список расходов и придерживайтесь его. При выборе подарков акцентируйте эмоции, которые они дают, а не материальную ценность. Простые, но искренние подарки, например письма или самодельные карточки, могут быть ценнее дорогих покупок.

3.     Управление временем. Разделите задачи на обязательные и несущественные. Старайтесь не перегружать свой график и выделять время для отдыха. Например, начинайте готовиться заранее, чтобы избежать стресса в последние предпраздничные дни.

4.     Забота о себе. Минимум 10–15 минут в день уделяйте тому, что доставляет удовольствие: прогулке, музыке, чтению. Концентрируйтесь на настоящем моменте, а не на конечном результате. Оцените маленькие радости, например запах пряников, теплый разговор или проведенное вместе время. Эти детали зачастую вызывают больше всего положительных эмоций. Сбалансируйте активные действия с отдыхом. Например, после активного дня шопинга посвятите вечер релаксации, посмотрев фильм или слушая музыку.

5.     Управление семейными конфликтами. Готовясь к семейным мероприятиям, избегайте тем, которые могли бы вызвать споры. Вместо этого сконцентрируйтесь на темах разговоров, которые объединяют. Во время празднования подчеркивайте общую цель — проводить время вместе и наслаждаться присутствием друг друга. Создавайте новые ритуалы. Если предыдущее празднование создало напряжение, подумайте о возможности введения новых, более спокойных праздничных ритуалов, которые больше связаны с радостью быть вместе.

Пусть праздники станут порой гармонии и душевного совместного времяпрепровождения!

* Репрезентативный опрос жителей Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat проводила в ноябре 2024 года по всей Латвии, опросив 1 007 жителей в возрасте от 18 до 74 лет. Респонденты в опросе давали ответы, выбирая один вариант ответа.

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