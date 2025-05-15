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«Как им не стыдно представлять Латвию?» Tautumeitas шокировали, заговорив по-русски (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 15 мая, 2025 15:23

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LETA

В день, когда группа Tautumeitas должна выйти на главную сцену «Евровидения» и представить Латвию на международном песенном конкурсе, в соцсетях не утихает недовольство со стороны соотечественников из-за интервью, которое участницы коллектива дали на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш обратился к главе Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янису Сикснису с просьбой прояснить ситуацию для общества.

"Факт, что за счет средств всего общества во время "Евровидения" создаются репортажи и интервью с латвийскими участниками на русском языке, по моему мнению, неприемлем и абсурден. Призываю председателя SEPLP Яниса Сиксниса объяснить обществу, как такое поведение соответствует общественному заказу, какие цели, закрепленные законом, при этом достигаются и не ведет ли это к расколу общества. Мы все заслуживаем честных ответов", — написал Аболиньш в социальной сети X.

Также активно обсуждается интервью, взятое у Tautumeitas на русском языке. Хотя Латвийские общественные медиа (LSM) в Латвии также вещают и для русскоязычной аудитории, в этот раз многих поразило, что к группе обратились по-русски и что участницы сами выбрали продолжить беседу на русском. Это вызвало волну возмущения среди комментаторов в соцсетях, особенно на фоне российской войны против Украины, а также потому, что группа позиционирует себя как представитель современного латышского фолка, использующего народные мотивы, и официально представляет Латвию на «Евровидении».

Когда журналист спросил о реакции публики и фанатов в Базеле, лидер группы Аснате Ранцане ответила на русском языке, что для них стало неожиданностью встретить поклонников, которые знали их песни, ждали их выступления и даже пели вместе с ними на латышском.

В социальных сетях это вызвало резкую реакцию: поток критики, а в ряде случаев — даже прямые оскорбления:

"Поют они очень по-славянски. Может, стоит уточнить и название — "Русские Tautumeitas", тогда вопросов по языку не будет, и все будет "законно". А так теперь скандал".

"Русские "дуньки", а не латышские Tautumeitas. Как им не стыдно представлять Латвию на языке русских оккупантов! За это нужно штрафовать на крупную сумму — за то, что европейскую страну представляют не на государственном языке, не на языке международного общения в Европе, а на языке третьих стран. Отвратительно".

"Мне не нравится, и кажется, что выбор Tautumeitas был неудачным, потому что они ужасно славянские, и это еще больше усиливает ассоциации между нами и Россией"

Сегодня, 15 мая, на сцену "Евровидения" выйдет группа Tautumeitas, чтобы представить Латвию на международном песенном конкурсе. Как показывает статистика, участие Латвии в "Евровидении" до сих пор было неоднозначным — одна победа и множество неудач уже на стадии полуфинала.

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Комментарии (2) 125 реакций
Комментарии (2) 125 реакций
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Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге (2)

Важно 18:16

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Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

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Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом (2)

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 2 комментариев

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Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

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Мир 17:55

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Важно 17:46

Важно 2 комментариев

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Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

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Право голоса — это привилегия? В Сейме был поднят вопрос: пусть неграждане тоже голосуют (2)

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 2 комментариев

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

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МИД не экономит, а лицо Браже — повсюду: для этого есть веская причина? (2)

Важно 17:36

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Важно 17:27

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