Израиль оценивает ущерб от иранской ракетной атаки

В Израиле оценивают ущерб, нанесенный иранской ракетной атакой, совершенной во вторник первого октября. Тогда по территории еврейского государства было выпущено порядка двухсот баллистических ракет.

В среду в Иудейской пустыне, недалеко от города Арад, израильтяне, порой целыми семьями, фотографировались на фоне одного из множества сбитых снарядов.

Тегеран утверждает, что большинство ракет поразили цели в Израиле. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало спутниковые снимки базы Набатим, на которых видны повреждения крыши центрального здания, расположенного около одной из взлетно-посадочных полос.

ЦАХАЛ заявляет, что лишь некоторые из ракет попали в израильские авиабазы, подчеркивая, что пострадали только административные здания, а самолеты, вооружение и функциональные возможности баз ВВС не были затронуты.

По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, благодаря правильному поведению гражданского населения и качественной обороне ущерб относительно невелик. Как сообщается погиб один человек, несколько пострадали.