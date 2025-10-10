Издевательства, угрозы, домогательства, переработка: врачи в Европе на грани нервного срыва

В некоторых случаях депрессия у медработников является серьезной. Каждый десятый врач и медсестра сообщили, что за последний год у них были пассивные суицидальные мысли, что может повысить риск подобного поведения в будущем.

"Это неприемлемая нагрузка на тех, кто заботится о нас. Так быть не должно", — сказал доктор директор Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Анри Клюге, которая начала проводить опрос в прошлом году.

Отчёт включает ответы более 90 тысяч врачей и медсестер из стран Европейского союза, Исландии и Норвегии.



Условия работы в секторе здравоохранения, по-видимому, являются частью проблемы, как показал отчет. За последний год каждый третий врач и медсестра заявили, что подвергались издевательствам или угрозам насилия на работе, а 10% сообщили, что подвергались физическому насилию или сексуальным домогательствам.

Между тем четверть врачей заявили, что работают более 50 часов в неделю, а многие медработники – 32% врачей и 25% медсестер – на временных контрактах, что может вызвать тревогу по поводу безопасности трудоустройства, говорится в отчёте.

Медработники, сталкивающиеся с насилием, долгими часами работы и сменной работой, чаще страдают депрессией.

Выгорание и проблемы с психическим здоровьем могут иметь серьезные последствия для пациентов. В разных странах от 11% до 34% медработников заявили, что подумывают об уходе с работы – на фоне продолжающегося дефицита медперсонала, который, по прогнозам, достигнет 940 тысяч к 2030 году.

Когда медработники покидают свои рабочие места или берут больничные, чтобы справиться с психоэмоциональной нагрузкой, это создает давление на системы здравоохранения.То есть пациентам приходится ждать дольше, а получаемая ими медицинская помощь порой менее качественная.

"Мы физически и психически истощены, что, к сожалению, иногда может приводить к медицинским ошибкам", — говорит ординатор отделения радиологии из Франции Мелани Дебаррекс.

Она привела данные по Франции, показывающие, что 66% студентов-медиков за последний год пережили депрессивный эпизод, а 21% имели суицидальные мысли, что в три раза выше, чем в целом в профессии.

Клюге призвал системы здравоохранения принять меры для улучшения благополучия своих работников, включая введение политики нулевой терпимости к насилию на рабочем месте, пересмотр сменной и сверхурочной работы, чтобы "покончить с культурой работы до истощения", и обеспечение доступа медработников к поддержке психического здоровья.

"В конечном итоге кризис психического здоровья среди наших медработников – это кризис безопасности здоровья, угрожающий целостности наших систем здравоохранения", — сказал он, добавив, что "мы не можем позволить себе терять их из-за выгорания, отчаяния или насилия".