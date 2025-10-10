Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Издевательства, угрозы, домогательства, переработка: врачи в Европе на грани нервного срыва

Euronews 10 октября, 2025 11:18

Мир 0 комментариев

Каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а один из десяти сообщил о пассивных суицидальных мыслях, говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения.
Каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, а их условия работы ухудшают психическое состояние, показал новый опрос.

В некоторых случаях депрессия у медработников является серьезной. Каждый десятый врач и медсестра сообщили, что за последний год у них были пассивные суицидальные мысли, что может повысить риск подобного поведения в будущем.

"Это неприемлемая нагрузка на тех, кто заботится о нас. Так быть не должно", — сказал доктор директор Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Анри Клюге, которая начала проводить опрос в прошлом году.

Отчёт включает ответы более 90 тысяч врачей и медсестер из стран Европейского союза, Исландии и Норвегии. 
 
Условия работы в секторе здравоохранения, по-видимому, являются частью проблемы, как показал отчет. За последний год каждый третий врач и медсестра заявили, что подвергались издевательствам или угрозам насилия на работе, а 10% сообщили, что подвергались физическому насилию или сексуальным домогательствам.

Между тем четверть врачей заявили, что работают более 50 часов в неделю, а многие медработники – 32% врачей и 25% медсестер – на временных контрактах, что может вызвать тревогу по поводу безопасности трудоустройства, говорится в отчёте.

Медработники, сталкивающиеся с насилием, долгими часами работы и сменной работой, чаще страдают депрессией.

Выгорание и проблемы с психическим здоровьем могут иметь серьезные последствия для пациентов. В разных странах от 11% до 34% медработников заявили, что подумывают об уходе с работы – на фоне продолжающегося дефицита медперсонала, который, по прогнозам, достигнет 940 тысяч к 2030 году.

Когда медработники покидают свои рабочие места или берут больничные, чтобы справиться с психоэмоциональной нагрузкой, это создает давление на системы здравоохранения.То есть пациентам приходится ждать дольше, а получаемая ими медицинская помощь порой менее качественная.

"Мы физически и психически истощены, что, к сожалению, иногда может приводить к медицинским ошибкам", — говорит ординатор отделения радиологии из Франции Мелани Дебаррекс.

Она привела данные по Франции, показывающие, что 66% студентов-медиков за последний год пережили депрессивный эпизод, а 21% имели суицидальные мысли, что в три раза выше, чем в целом в профессии.

Клюге призвал системы здравоохранения принять меры для улучшения благополучия своих работников, включая введение политики нулевой терпимости к насилию на рабочем месте, пересмотр сменной и сверхурочной работы, чтобы "покончить с культурой работы до истощения", и обеспечение доступа медработников к поддержке психического здоровья.

"В конечном итоге кризис психического здоровья среди наших медработников – это кризис безопасности здоровья, угрожающий целостности наших систем здравоохранения", — сказал он, добавив, что "мы не можем позволить себе терять их из-за выгорания, отчаяния или насилия".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать