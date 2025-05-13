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Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор (1)

© LETA 13 мая, 2025 20:25

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Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Яковину и Кауце назначены денежные штрафы в размере 7400 евро, Атлацису — 6660 евро.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован. Если обвинительный приговор вступит в силу, депутат Сейма потеряет мандат. Например, в 14-м Сейме мандат утратила депутат Глория Гревцова, осуждённая за предоставление ложной информации Центральной избирательной комиссии.

Яковин сообщил агентству LETA, что сначала ознакомится с полным текстом приговора, но однозначно намерен его обжаловать. Его позиция остаётся неизменной — он своей вины не признаёт.

Дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Ранее KNAB сообщал, что адвокаты совместно с семейным врачом обеспечили подачу в суд фальшивого медицинского документа, который должен был служить оправданием неявки представителя стороны адвокатуры. В результате суд отложил рассмотрение гражданского дела.

По версии правоохранителей, Атлацис подстрекал Яковина подделать выписку из медицинской карты Кауце. Адвокат затем подала этот документ в Видземский окружной суд как подтверждение своего состояния здоровья и указаний врача, добившись таким образом переноса заседания и затягивания процесса.

KNAB подчеркнул, что больничные листы, выписки и другие медицинские заключения о состоянии здоровья человека в понимании Уголовного закона считаются официальными документами. Поэтому составление и выдача ложной выписки квалифицируется как подделка документа.

Атлацис обвинялся в подстрекательстве к подделке документа, освобождающего от обязанностей, Яковин - в подделке, Кауце - в использовании поддельного документа.

На заседании суда прокурор Рита Григане зачитала переписку между Атлацисом и Яковином. "Вчера отправил один персональный код. Очень, очень, очень нужно освобождение от заседания на завтра", - писал Атлацис.

А Кауце в переписке с другим лицом писала: "Мне пришлось просить об отсрочке рассмотрения дела, чтобы запросить доказательства в двух местах. Если я завтра приеду без бумаг, суд больше не перенесет дело. А без новых доказательств все плохо. Если мне сегодня ничего не пришлют, мне придется проявить креативность".

Через два часа она отправила фото с выпиской врача, назвав его планом Б. На вопрос, что случилось, Кауце ответила: "Ничего не случилось. Пришлось "заболеть". Чтобы в случае, если мне ничего не пришлют до утра, я смогла выиграть время. Впервые так делаю, но других вариантов нет". В обвинении отмечается, что в период своей "болезни" адвокат посещала офис, работала и несколько раз ходила в спортзал.

Ранее почти все присутствовавшие депутаты Сейма проголосовали за передачу Яковина прокуратуре, за исключением Александра Кирштейнса и Дидзиса Шмитса, которые воздержались, а также большинства фракции "Латвия на первом месте", члены которой не участвовали в голосовании.

С трибуны Сейма Яковин сравнил ситуацию с «расхлёбыванием каши», отрицая свою вину. Он призвал поддержать его выдачу для уголовного преследования, чтобы можно было «нормально решить все эти вопросы». «Посмотрим, кто на этот раз сильнее — старые медики или молодые юристы, работающие сейчас в KNAB», — сказал Яковин.

Он подчеркнул, что не совершал коррупционных действий и не получал никакого вознаграждения за выписанный больничный лист. Обвиняемые адвокаты также отрицают свою вину.

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