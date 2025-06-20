Используя текстовые сообщения от имени CSDD мошенники похитили у латвийцев сотни тысяч евро

Полиция предупреждает, что мошенники активизировались, отправляя текстовые сообщения от имени CSDD о нарушениях правил дорожного движения или неоплаченных штрафах. Эти текстовые сообщения содержат мошенническую ссылку, при открытии которой требуется аутентификация с использованием данных банковского счета. В этом году не менее 102 жителей поверили поддельным текстовым сообщениям от имени CSDD и были обмануты на 174 523 евро.

CSDD уже заранее предупредила, что не будет рассылать жителям текстовые сообщения.

Самая крупная сумма денег - 10 000 евро - была украдена у жителя Курземе в мае этого года путем отправки поддельного текстового сообщения от имени CSDD. Мужчина получил на свой мобильный телефон текстовое сообщение с прикрепленной мошеннической ссылкой. В сообщении говорилось, что, открыв ссылку, он сможет просмотреть информацию о нарушении правил дорожного движения.

Мужчина ввел данные своего банковского счета на мошенническом сайте и подтвердил транзакции кодами Smart-ID. Позже он узнал, что деньги со счета были переведены. Житель Латгалии получил на свой номер телефона текстовое сообщение с предупреждением о неоплаченном штрафе за нарушение. Поверив мошенникам и подтвердив платежи, он был обманут на 9000 евро.

В июне жительнице Риги в текстовом сообщении сообщили, что она может просмотреть информацию о протоколе по прикрепленной ссылке. После того, как женщина авторизовалась с помощью своих реквизитов онлайн-банкинга, с ее счета был сделан перевод в размере 3000 евро. Аналогичная сумма была выманена у жительницы Земгале в этом месяце.

Полиция повторяет, что мошенники уже несколько лет рассылают текстовые сообщения от имени различных учреждений, чаще всего выдавая себя за CSDD, Государственную налоговую службу и почтовых операторов. В качестве отправителя текстового сообщения часто указывается название конкретного учреждения.

Государственная полиция призывает граждан при получении любого типа текстового сообщения обращать внимание на то, полностью ли прикрепленная ссылка соответствует адресу конкретного учреждения или компании.

Мошенники склонны создавать ссылки, которые могут напоминать адреса веб-сайтов различных учреждений или компаний. Перед вводом банковских реквизитов или подтверждением транзакции с помощью PIN-кодов всегда обращайте внимание на домен, чтобы убедиться, что он полностью совпадает с адресом оригинальной страницы учреждения.