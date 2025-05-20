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Доступность

Испания осталась без интернета и телефонной связи: масштабное ЧП

Редакция PRESS 20 мая, 2025 13:08

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В Испании произошло отключение телефонной связи и интернета — всего через четыре недели после общенационального отключения электроэнергии, сообщает lbc.co.uk

Все ведущие провайдеры в Испании, включая Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2, страдают от отключения.

Все сети мобильной связи вышли из строя по всей Испании всего через четыре недели после общенациональных отключений электроэнергии.

Клиенты не могут совершать звонки, получать текстовые сообщения или использовать свои мобильные данные из-за отключения, которое началось около 5 утра, согласно веб-сайту DownDetector.

Оно распространилось на большую часть страны, и проблемы были зарегистрированы во всех крупных городах, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао.

Люди по всей стране сообщают об отсутствии сигнала, полном отключении и проблемах с интернетом.

Люди звонят своим провайдерам в социальных сетях из-за отключения.

Один пользователь написал: «Привет, @movistar_es, уже 9:10 утра. Ты объяснишь, что происходит? Сеть снова вышла из строя. Вот увидишь, как они смогут выставить счет без проблем».

Другие жаловались, что не могут работать или учиться из-за отключения интернета, и просят своих провайдеров о поддержке.

Отключение также повлияло на телефонные линии экстренных служб, поскольку общеевропейский номер экстренной помощи 112 стал недоступен в некоторых частях Испании.

Правительство Валенсии создало альтернативный номер службы экстренной помощи для своей службы 112, в то время как служба 112 в Арагоне оповестила людей в социальных сетях, что «телефонная линия 112 не работает», активировав три альтернативных номера.

Некоторые компании полностью заморозили свои системы и не смогли загрузить свое программное обеспечение или подключить свои компьютеры.

Проблема, по-видимому, возникла из-за серьезного сбоя в системе Telefónica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании.

Транснациональная компания является второй по величине в Испании и осуществляет телекоммуникационные операции в 18 странах, что делает ее одним из крупнейших телефонных операторов и поставщиков мобильных сетей в мире.

Сообщается, что телекоммуникационный гигант провел обновление сети, которое пошло не по плану и в итоге привело к отключению электроэнергии по всей стране для миллионов жителей Испании.

Представитель компании сообщил испанской газете ABC, что проблема возникла из-за неудачного обновления сети, и что ее инженеры работают над устранением проблемы.

Это произошло всего через несколько недель после того, как в конце апреля в Испании был объявлен национальный кризис. До сих пор на Ла-Пальме и Канарских островах отключения электроэнергии не происходили.

Названное «блэкаутом Пиренейского полуострова 2025 года», миллионы людей в Испании и Португалии погрузились во тьму примерно на 10 часов 28 апреля.

Испанское правительство исключило кибератаку как причину апрельского отключения.

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