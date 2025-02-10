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Инфляция снижается: какими были цены в январе

Редакция PRESS 10 февраля, 2025 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время средний за 12 месяцев уровень потребительских цен в январе вырос на 1,4% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года оказали товары и услуги, связанные с жильем (+0,6 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,2 процентного пункта) и одежда и обувь (-0,3 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,6% за месяц.

С окончанием акций подорожало копченое, вяленое или соленое мясо (+2,7%). Аналогично подорожали молочные продукты (+3,1%), свежая или охлажденная рыба (+12,5%), сыр и творог (+1,5%), свежие овощи (+1,6%), мясо птицы (+1,3%), молоко (+1,4%), шоколад (+1,9%), кондитерские изделия (+0,8%) и растительное масло (+3,6%). С другой стороны, хлеб (-2,6%), макаронные изделия (-3,3%) и мясные продукты -1,4%) подешевели из-за акций.

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 4,9%. Средний уровень цен на одежду снизился на 4,5 %, а на обувь - на 7,4 %, что связано с зимними скидками и распродажами.

В группе товаров и услуг, связанных с жильем, средний уровень цен за месяц вырос на 3,3 %. Наиболее значительно в этой группе выросли цены на электроэнергию (+12,1 %). Дороже стали услуги по управлению домом (+2,8%), природный газ (+2,6%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+3,4%), вывоз мусора (+3,4%). Твердое топливо подешевело (-1,3%).

В группе "Здравоохранение" цены за месяц выросли на 0,8%. Дороже стали стоматологические услуги и услуги специалистов. Средний уровень цен на фармацевтическую продукцию увеличился на 0,3 %.

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 0,4 %, в основном за счет снижения цен на пассажирские авиаперевозки. Снизились цены на автомобильный пассажирский транспорт, а также на подержанные автомобили. Цены на топливо выросли на 3,4 %, при этом дизельное топливо подорожало на 3,6 %, бензин - на 1,7 %, а сжиженный газ - на 11,8 %.

В группе "Разные товары и услуги" цены за месяц выросли на 1,4%. Наибольший вклад в рост цен в этой группе внесло увеличение платы за выдачу документов, удостоверяющих личность. Товары личной гигиены и косметические средства стали дороже, в основном в связи с окончанием акций.

В других потребительских группах наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на крепкие алкогольные напитки, телевидение, услуги для отдыха и спорта. Снизились цены на гостиничные услуги, товары для уборки и ухода за домом, пакетные услуги отдыха и цветы.

Наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,2 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,4 процентного пункта), здравоохранение (+0,4 процентных пункта), связь (+0,2 процентных пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (+0,2 процентных пункта) и товары и услуги, связанные с жильем (-0,1 процентных пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен в этой группе в течение года внес кофе (+12%). Также подорожали молочные продукты (+11,6%), сливочное масло (+27,1%), шоколад (+21,9%), молоко (+13,6%) и мясо птицы (+8,2%). Цены выросли на копченое, соленое или вяленое мясо (+4,1%), сыр и творог (+3,9%), кондитерские изделия (+4%), яйца (+9,5%), оливковое масло (+20,1%) и фруктовые и овощные соки (+8,7%).

За год также подорожали картофель (+9,8%), консервированная или переработанная рыба и морепродукты (+8,5%), безалкогольные напитки (+10,8%) и сухие завтраки (+18,2%). Снизились цены на сахар (-27,5%), муку и другие крупы (-8,4%), свежие овощи (-2,3%), хлеб (-1,2%) и свежие фрукты (-1,9%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 6,4%. На табачные изделия цены выросли в среднем на 12,9% за год. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,1 %, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, вино и пиво.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 0,4 %. Наиболее значительное снижение цен за год произошло на отопление (-9,2 %). Природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-4,2%) стали дешевле. Дороже стали электроэнергия (+3,5%), услуги по управлению жильем (+4,7%), вывоз мусора (+13%), услуги по содержанию и ремонту (+10,3%), водоснабжение (+5,9%), аренда (+4,5%) и услуги канализации (+5,6%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 5,5 %. За год подорожали услуги медицинских специалистов, лекарственные препараты, стоматологическая помощь, услуги медицинских аналитических лабораторий и радиологических центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 1,5 %, что обусловлено ростом цен на топливо на 1,9 %. Автомобильный газ стал дороже на 29,2 %, бензин - на 0,9 %, а дизельное топливо - на 0,3 %. Также за год выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, пассажирские перевозки автобусами и поездами. Снизились цены на воздушный пассажирский транспорт и подержанные автомобили.

В группе "Связь" цены за год выросли в среднем на 5,9 %. Подорожали пакетные телекоммуникационные услуги, услуги мобильной связи и доступа в Интернет.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 6,3 %, при этом подорожали услуги отдыха и спорта, телевидение, газеты и журналы, пакетные услуги отдыха, цветы, корм для домашних животных. Персональные компьютеры подешевели.

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на услуги ресторанов и кафе, одежду, плату за удостоверение личности, услуги столовых. Цены снизились на обувь, средства личной гигиены и красоты, страхование автотранспорта.

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