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Им решётки не преграда: Рижскую тюрьму оккупировали крысы, зеки в ужасе от нашествия грызунов

Редакция PRESS 25 марта, 2025 14:39

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"Крыс очень много, просто кишат! - пишет нам заключенный Рижской центральной тюрьмы Алексей. - В третьем корпусе к нам каждую ночь в камеру крысы забегали. Зимой и осенью - реже, но летом это вообще обычное дело. Так что с наступлением весны готовимся к очередному испытанию - от крыс мы никак не защищены. Вонь, антисанитария повсюду, особенно в жару.  Руководство тюрьмы периодически какие-то мероприятия по их уничтожению  проводит, химию какую-то раскладывает. Но толку - никакого. Крысы как были, так и есть».

Эти крысы живут даже в тюремных стенах, у них везде ходы и выходы, подземные норы под полом, норы глубоко в земле, продолжает он свой рассказ. Они приходят на территорию тюрьмы даже с близлежащего кладбища. Просто крысиное царство! А если какая-то крыса подыхает где-то в стене или в полу, представьте, какой стоит запах в камерах - вонь жуткая!

«Дворики все полностью обос…ны этими грызунами, воняет ужасно. Летом просто невозможно выходить гулять - смрад повсюду стоит, носы зажимать приходится. Углы в камерах - все черные», - сетует он. По его словам, в пятом корпусе еще хуже – полное ощущение аутентичного средневековья.   

Искореним тюремные язвы!

Бывший следователь Бюро по борьбе с коррупцией Алвис Пилагс - тоже  бывший заключенный, рассказал, что два года  провел в Рижской центральной тюрьме - после того, как его арестовали в 2022 году и осудили на 4 года (после долгих судебных тяжб он все-таки выиграл дело в Европейскому суде по правам человека - оспорил то, что был осужден и лишен свободы 14 лет спустя после событий, за которые меня осудили):

-  Все тюрьмы в Латвии, начиная с царских времен, затем и в советские времена и вплоть до 2000-х насквозь прогнили, - они все это время фактически не подлежали капитальному ремонту. Все это откладывалось до лучших времен, которые так и не наступили. В итоге мы имеем то, что имеем. Если раньше в Рижской центральной тюрьме была хотя бы больница, сейчас и ее ликвидировали. Нет нормального тюремного медперсонала. В итоге в XXI веке мы имеем тюрьму, в которой нарушаются права человека, - заключенный не может добиться нормального лечения. Руководство не может справиться и с полчищами крыс в тюрьме. Это разве нормально?

Поскольку за два года я сам видел все эти тюремные недостатки, то имею полное право на них указать. Вот только руководство Минюста не желает со мной встречаться, как-то сами журналисты хотели меня взять с собой в Минюст на интервью, но получили отказ: "Нет-нет, только не с Пилагсом!" О чем это говорит? О том, что в Минюсте опасаются разоблачений. Ведь я изнутри знаю то, о чем говорю. Вот только небольшой план действий:

Много наркоманов

1) Очень много наркоманов, которые получают нелегальным путем наркотики, и на это в руководстве разводят руками и прикрывают глаза. В результате такое заключенные часто страдают от передозировок, и тем же медикам в итоге приходится в ущерб остальным пациентам-заключенным, этих наркозависимых регулярно реанимировать, восстанавливать их жизненные функции.

Нехватка надзирателей

2) В тюрьме содержатся особо опасные рецидивисты, но охранников профессиональных для должного присмотра за ними не хватает. В итоге безопасность остальных заключенных, да и общества в целом - под угрозой.

Нехватка медсестер

3) Медсестер тоже не хватает, в результате тюремные врачи сами вынуждены заниматься механической, неквалифицированной работой - распределять по пакетам лекарства и витамины и разносить по камерам. При этом заключенные ждут приема квалифицированного врача. К врачу попасть очень сложно.

Крысы

4) В тюрьме просто полчища крыс! Там целые фермы этих грызунов, и никто не в силах с ними справиться. Напомню, крысы - переносчики самых разных опасных инфекций. А что делает Минюст, который вправе в любой момент приехать с инспекцией? Он этого просто не делает, а лишь думает о своей зарплате.

А что о крысах говорят в Управлении тюрем?

Глава Управления мест заключения Дмитрий Калин в  своем комментарии Press.lv не скрывает - о проблеме крыс в тюремном руководстве знают и борются по мере сил и возможностей. По его словам, на борьбу с крысами во всех тюрьмах Латвии в прошлом году ушло почти 5 000 евро

Согласно Правилам Кабмина  услуги дератизации оказывают только сертифицированные компании.

- Какая компания сейчас оказывает в тюрьмах такие услуги?            

- В Рижской Центральной тюрьме дезинсекцию и дератизацию в настоящее время проводит ООО “Aktis” - предприятие с большим опытом в этой сфере.

- Сколько крыс удалось поймать и уничтожить за последние месяцы? Какие средства для этого применялись?

- В 2024 году  во всех местах заключения проводилась борьба с грызунами, на что было затрачено 4 733 евро. В том числе в Рижскую центральную тюрьму   выезжали 7 раз (было 7 вызовов), там были проведены мероприятия по дератизации на общую сумму  2 674 евро.

- Видимо, этого недостаточно.

- Стоит подчеркнуть, что существование грызунов и членистоногих вредителей определяют не только методы дератизации, но и внешние условия, в том числе и состояние инфраструктуры, а также доступность физической обработки и профилактических мероприятий. В зданиях и конструкциях,  построенных много лет назад, со временем возникают трещины  как в  стенах, так и в полу и в коммуникационных шахтах. Грызуны находят укрытие в конструкциях, доступ к которым невозможен без специфических строительных работ и существенных финансовых вложений. Причем такая ситуация характерна не только для мест заключения, но и для многих других исторически возведенных зданий со сложной инфраструктурой.

Управление отмечает, что распространение крыс и мышей - проблема не только тюрем, это реальность городской среды,  характерная для любой густо населенной территории с развитой инфраструктурой.  В Риге, как и в других крупных городах,  крысы встречаются в самых разных местах - в жилых районах на складах, в общественных зданиях и даже в зданиях исторических памятников архитектуры - везде, где они могут найти пропитание и укрытие.

А потому вопрос о причинах проживания крыс в местах заключения следует рассматривать в более широком контексте – контроль за размножением грызунов ведется систематически и непрерывно - везде,  где это необходимо. И эффективность таких действий зависит не только от самих произведенных мероприятий по уничтожению грызунов, но и от условий окружающей среды.

Почему лучше крысоловы не справляются? Виноваты старые здания

Press.lv обратился за комментарием и напрямую в ООО “Aktis” - к руководству компании, победившей в конкурсе на предоставление РЦТ услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции. Член правления этого предприятия Элита Миса пояснила: фирма работает с 1992 года. Все работники - обученные по специальной программе дезинфекторы-профессионалы. В апреле прошлого года компания победила в конкурсе, и в результате Управление мест заключения подписало с ней договоры об услугах дератизации и дезинсекции. Согласно договору фирма разработала и представила Управлению программу по борьбе с грызунами, вредными насекомыми и членистоногими на весь период сотрудничества. 

На вопросы, как именно специалисты ведут борьбу с крысами, насколько она эффективна, Элита Миса ответила обтекаемо:

 - В ходе проведения работ по уничтожению грызунов, очень многое зависит от технического состояния здания  (есть ли щели, трещины, отверстия), куда могут проникнуть крысы.  Стоит учесть, что территории тюрем не закрыты - вокруг располагаются свободные территории, и крысы могут свободно перемещаться с одного места на другое.

- С насекомыми - клопами, блохами, вшами тоже приходится бороться в тюрьмах?

- Были вызовы в места заключения, связанные и с насекомыми. Это совершенно нормальный процесс, поскольку люди регулярно заносят насекомых в помещения как на одежде, так и с личными вещами, продуктами, инвентарем, - в ящиках и т.п. А потому мы как непосредственно ликвидируем насекомых, так и проводим профилактические  мероприятия.

- Достаточно ли семи вызовов в год на борьбу с крысами в Рижской Центральной тюрьме на общую сумму 2 674 евро? Или все-таки нужна более интенсивная борьба с гораздо большими затратами и вложениями? Есть ли у вас методика, которая позволит полностью справиться с грызунами и насекомыми в тюрьмах?

На эти уточняющие вопросы ответов от борцов с крысами , блохами и клопами мы, увы, так и не получили.

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