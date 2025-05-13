Устарели все провода – они не выдерживают, все опоры тоже вышли из строя. И помещая в такие условия новые электрички, есть опасность, что и они испортятся, предупреждает Кулбергс. По его словам, на модернизацию системы деньги были еще в 2019 году, но их не использовали для дела.

«Мы должны были сделать это давным-давно. У нас были деньги, все было готово. [...] Теперь эти деньги перенаправляются на то, чтобы закрыть дыры в бетоне Rail Baltica», - говорит депутат.

Он считает, что хорошо, что государство находит средства для Rail Baltica, но это не решает национальной проблемы.

«По национальной железной дороге страшно передвигаться - это правда, если в это не будут вкладываться средства. [...] У нас есть 19 миллионов пассажиров в год, которые перемещаются на местном уровне. Они находятся под угрозой, их мобильность под угрозой сейчас - при такой ситуации в долгосрочной перспективе», - говорит Кулбергс.

Нужно начинать действовать немедленно, чтобы исправить ситуацию, считает депутат.

Как уже сообщалось ранее, в марте Latvijas dzelzceļš предупредил Министерство сообщения, что из соображений безопасности без полной реконструкции контактной сети, через пять-десять лет движение электропоездов может быть приостановлено, сообщает программа TV3 «Nekā personīga».

Сообщение, направленное министерству, подписали представители Latvijas dzelzceļš и чиновники Железнодорожной государственной технической инспекции. По сообщению программы, это было сделано для того, чтобы обратить внимание на опасность идеи перенаправить деньги, выделенных Европейскими фондами на реконструкцию контактной сети, на строительство Rail Baltica.

Чиновники заявили, что половина контактной сети находится в аварийном состоянии. И хуже всего ситуация на участке Рига-Огре и Земитаны-Скулте.