Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

«И ведь деньги у нас были!»: Кулбергс возмущен возможным полным приостановлением электричек в Латвии (3)

Редакция PRESS 13 мая, 2025 16:39

Выбор редакции 3 комментариев

Пассажиры очень радовались новым электричкам ViVi, пока одна из них не загорелась. Причина возгорания была не в самом составе, а в контактной сети, которая находится в критическом состоянии. Депутат Сейма (Объединенный список) и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс считает, что железнодорожное сообщение в Латвии находится под угрозой и с этим срочно нужно что-то делать, об этом он заявил в программе “Ziņu TOP” телеканала TV24.

Устарели все провода – они не выдерживают, все опоры тоже вышли из строя. И помещая в такие условия новые электрички, есть опасность, что и они испортятся, предупреждает Кулбергс. По его словам, на модернизацию системы деньги были еще в 2019 году, но их не использовали для дела.

«Мы должны были сделать это давным-давно. У нас были деньги, все было готово. [...] Теперь эти деньги перенаправляются на то, чтобы закрыть дыры в бетоне Rail Baltica», - говорит депутат.

Он считает, что хорошо, что государство находит средства для Rail Baltica, но это не решает национальной проблемы.

«По национальной железной дороге страшно передвигаться - это правда, если в это не будут вкладываться средства. [...] У нас есть 19 миллионов пассажиров в год, которые перемещаются на местном уровне. Они находятся под угрозой, их мобильность под угрозой сейчас - при такой ситуации в долгосрочной перспективе», - говорит Кулбергс.

Нужно начинать действовать немедленно, чтобы исправить ситуацию, считает депутат.

Как уже сообщалось ранее, в марте Latvijas dzelzceļš предупредил Министерство сообщения, что из соображений безопасности без полной реконструкции контактной сети, через пять-десять лет движение электропоездов может быть приостановлено, сообщает программа TV3 «Nekā personīga».

Сообщение, направленное министерству, подписали представители Latvijas dzelzceļš и чиновники Железнодорожной государственной технической инспекции. По сообщению программы, это было сделано для того, чтобы обратить внимание на опасность идеи перенаправить деньги, выделенных Европейскими фондами на реконструкцию контактной сети, на строительство Rail Baltica.

Чиновники заявили, что половина контактной сети находится в аварийном состоянии. И хуже всего ситуация на участке Рига-Огре и Земитаны-Скулте.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 1 реакций
Комментарии (3) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней (3)

Важно 20:41

Важно 3 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года (3)

Важно 20:36

Важно 3 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем (3)

Бизнес 20:33

Бизнес 3 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор (3)

Важно 20:25

Важно 3 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что? (3)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 3 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки (3)

Важно 20:11

Важно 3 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки» (3)

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 3 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать