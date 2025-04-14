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И никаких отношений с китаянками! Почему США вводят секс-запрет для своих дипломатов в Китае

Редакция PRESS 14 апреля, 2025 12:19

Мир 0 комментариев

Правительство США недавно запретило американскому дипломатическому персоналу в Китае, а также членам их семей и подрядчикам, имеющим допуск к секретности, иметь какие-либо романтические или сексуальные отношения с китайскими гражданами, пишет The American Conservative. Эта политика была введена в действие уходящим послом Николасом Бернсом в январе, незадолго до его отъезда из Китая. Опасность «медовой ловушки», когда дипломата заманивают в романтическую ловушку, чтобы заставить его выдать некоторые американские секреты, очевидно, слишком высока.

Единственным исключением являются сотрудники, уже имеющие отношения – они могут подать заявку на исключение из правил. Если заявку не удовлетворят, сотрудник должен либо прервать отношения, либо покинуть свой пост. Любому, кого поймают на нарушении правил, например, на попытке скрыть отношения, будет приказано немедленно покинуть Китай со всеми вытекающими отсюда последствиями для карьеры.

Новый запрет касается только американских дипломатов, находящихся в Китае, и их отношений с местными жителями; дипломаты за пределами Китая, вступающие в романтические отношения с китайскими гражданами, сталкиваются с другими, менее строгими, требованиями и запретами в отношении отчетности.

Почему возникла такая шумиха? Потому что Китай считается страной, занимающей первое место в мире по распространенности схем «медовых ловушек». Питер Мэттис, бывший аналитик ЦРУ, говорит, что было как минимум два обнародованных случая, когда китайские агенты соблазняли американских дипломатов в Китае: «Это новое изменение правил говорит о том, что [китайцы] стали гораздо агрессивнее пытаться получить доступ к посольству и правительству США». Китайские законы обязывают граждан сотрудничать со спецслужбами, поэтому даже если китайская девушка сама не является шпионом, от нее могут потребовать познакомить своего дипломатического бойфренда с «дядей», который является сотрудником китайской разведки.

Британская служба MI5 сочла китайские «медовые ловушки» настолько серьезной проблемой, что подготовила 14-страничный документ и разослала его сотням британских банков, предприятий и финансовых учреждений.

Запрет дипломатам и другим лицам иметь романтические или сексуальные отношения с местными гражданами за границей не является чем-то особенно новым, хотя и новым в нынешнем виде для Китая. Такие запреты были частью Холодной войны и особенно строго соблюдались в странах советского блока по тем же причинам, что и в современном Китае

Например, Уильям Кампилес, служащий ЦРУ, которого соблазнила женщина, связанная с КГБ, продал Советскому Союзу в 1970-х годах руководство по использованию спутника-шпиона KH-11. А морпех США Клейтон Лонетри, вступивший в отношения с оперативницей КГБ в 1980-х годах, в результате привел русских шпионов к прямому доступу в американское посольство в Москве.

Медовые точки остаются актуальными, особенно с цифровыми расширениями (catfishing, sextortion) и расширениями в киберпространство - фальшивые профили в приложениях для знакомств или социальных сетях заманивают цели поделиться личной или даже секретной информацией. Регулярно появляются новые фронты, в том числе LinkedIn, где фальшивый интерес к работе для технарей перерастает в оплачиваемые поездки в Китай, где за дело берутся «медовые боты». (И не думайте ни минуты, что хорошие парни не используют те же трюки, что и плохие парни в Большой игре).

Сработает ли система запретов или даст трещину? Учитывая человеческую слабость и противостояние биологии и профессии, несмотря на все усилия, несомненно, произойдет второе.

 

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