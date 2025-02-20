И когда они 9 мая подпишут этот договор о перемирии… Латвийский эксперт об угрозе для стран Балтии

«Политический цинизм, который показывает, что Европа еще не едина», - так описал ситуацию Даукштс.

«Мы ничего не можем ожидать, - констатирует эксперт. - Я жду, что они скажут после разговоров в Рияде. И еще уже там где-то рядом есть Китай. И тогда, когда они 9 мая, по моим предположениям, подпишут этот договор о мире или перемирии — и, возможно, Трамп явится на Красную площадь, что Путин выдаст за огромную победу... Но для Америки это будет поражение».

«Я не оптимист, я реалист, - продолжает К.Даукштс. - Здесь есть очень сложная игра. Во-первых, ни один президент США, каким бы Трампом он ни был, никогда все же не согласится с тем, что Россия потребовала в 2021 году — отвести НАТО на границы 1997 года, то есть, вне границ государств Балтии. Ибо здесь уже начинается следующий этап. Это означало бы, что Трамп фактически потерял бы свое значение вообще в мире, у него не было бы вообще возможно говорить как вождю ни с Китаем, ни с Юго-Восточной Азией, он потерял бы свои позиции как сильный лидер».

«Мне кажется, у Трампа пока еще нет конкретной политики НАТО, он еще не до конца осмыслил то, что в случае, если он допустит ослабление НАТО как военно-промышленного комплекса, он потеряет влияние также в других важных для интересов США регионах — глобальное влияние! Да, Трамп действительно за десять дней разрушил привычный для нас мир, но он также заставил присматривать новую модель, и я тут думаю, что из-за этого увеличится финансирование обороны Европы», - отмечает Даукштст и задает еще один интересный вопрос - почему Путин хочет действовать руками Трампа?