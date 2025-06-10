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Хотите проголосовать за перемены? Это будет трудновато: крик души елгавчанина

Редакция PRESS 10 июня, 2025 13:11

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

"Незадолго до муниципальных выборов в Елгаве появились плакаты, на которых местные политики, баллотирующиеся в разных списках, в соответствии со старой латвийской политической традицией, группировались по трое. Например, был плакат «Jaunās Vienotības» (Новое единство) с улыбающимся лысым мужчиной в центре и двумя группами людей по бокам. Конечно, мне было интересно, кто этот улыбающийся гражданин? Оказалось, что это Айгарс Рублис. Я знал, что у нас есть такой Рублис, который уже давно сидит в городском совете, теперь я знаю, как наш елгавский Рублис выглядит, - пишет читатель на портале Pietiek.com.

С другими было еще хуже – видишь как бы лидеров партий, внизу на плакатах написаны фамилии, и понимаешь, что о таких слышишь впервые. Зашел на сайт ЦИК, просмотрел все двенадцать списков – опять малоизвестные люди. Посчитал, что из всех списков лично знаю семерых кандидатов, а о восьми еще что-то слышал. Вот тебе и власть, которая якобы ближе всего к народу! Спросил соседа – он знал еще одного.

Честно признаюсь, что к этим 7 + 8 я не добавил еще нескольких кандидатов от правящего в Елгаве Союза зеленых и крестьян, которые немного более известны. Однако я не хотел за них голосовать, и результаты выборов подтвердили, что люди недовольны стагнацией существующей власти. Есть мнение, что вокруг мэрии сформировался «клуб своих», в который трудно попасть со стороны, были неудачи с новым рынком, который обещают построить, строят и так и не могут построить, улицы продолжают разрушаться, в том числе даже одна из главных — Паста. В других местах латают асфальт еще советских времен. Городской совет не может справиться с инвестором, который нашел, кажется, единственное место в Елгаве, где не следует строить гипермаркет, – напротив Елгавского замка - и выбрал таки его. Можно продолжать.

Если перед предыдущими выборами говорили – ну ладно, пусть еще разок, через четыре года они все вместе уйдут на пенсию, то на этот раз, похоже, люди поняли, что никто никуда по добрйо воле не уйдет – они хотят сидеть до конца. Похоже, это и было мотивом для голосования за другие списки.

Но как найти альтернативу? Ты смотришь на предложения и понимаешь, что все списки составлены на скорую руку. Скорее всего, они собрались вместе незадолго до выборов, может быть, людей даже уговорили заполнить пустые места – «давай, пойдем в местную думу, авось получится"! Ничего не известно, и ничего нельзя найти о взглядах кандидатов, об их предыдущей деятельности, о том, что они предлагают, что и как собираются делать. Лишь пара фраз в буклетах, если случайно наткнешься на агитаторов, которые их раздают. Может быть, все они хорошие люди, хорошие специалисты (или хорошие бездельники...), но совершенно точно, что без опыта в политике или работе в местных властях. Тем не менее, хотелось бы проголосовать за тех, кто хотя бы в течение последних четырех лет был способен публично объяснить, что их устраивает, а что нет, что и как они сделали бы по-другому, чем нынешняя дума.

Неудивительно, что избиратель ищет хоть какое-то знакомое имя и счастлив, что ему удалось его найти, чтобы хотя бы этим обосновать свой выбор. В результате избраны почти те же самые люди, которых я так или иначе узнал в списках. Наверное, у других было похоже.

Елгава получила основательно раздробленный совет. Посмотрим, удастся ли из разношёрстного представительства создать что-то новое, или же старый лис, нынешний мэр Андрис Равиньш, снова сможет привлечь на свою сторону новых и старых депутатов и устроить местную власть по-своему ещё на четыре года.

Выводы? Предложение не соответствует спросу. Вместо того, чтобы предложить качественный продукт, партии и псевдопартии в последний момент наскоро сшили дешевый товар, с которым, очевидно, будут проблемы. Можно, конечно, обратиться к избирателям с просьбой выбрать лучшее из того, что предлагается, но это все равно, что заставить вас выбрать одну из двух электроприборов, произведенных китайской компанией – покупайте, какой хотите, всё равно скоро сгорит".

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