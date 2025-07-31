Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Июля Завтра: Angelika, Ruta, Sigita
Доступность

Хотел переодеться: в Елгаве пьяный мужчина застрял в контейнере для сбора текстиля. ВИДЕО

Редакция PRESS 31 июля, 2025 13:30

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Елгаве пьяный мужчина пробрался в контейнер для пожертвований текстиля и вызволять его оттуда пришлось местной полиции, сообщает агентство LETA.

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники муниципальной полиции помогают молодому человеку выбраться из контейнера для пожертвований одежды.

Елгавская муниципальная полиция подтвердила агентству LETA, что во вторник охранники торгового центра «Vivo centrs» вызвали полицию. Когда стражи правопорядка прибыли на место вызова, из контейнера для пожертвований текстиля, расположенного напротив пункта доставки товаров, послышался голос. Человека попросили выйти из контейнера, но он не смог сделать это самостоятельно.

Мужчина пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что залез в контейнер, чтобы переодеться в новую одежду.

Человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог самостоятельно передвигаться, поэтому его доставили в вытрезвитель.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от In Latvia only (@inlatviaonly)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 31.07.2025
Юрмала: дыра — это нора; в Дзинтари появилась «дыра в заборе» за 23 000 евро
Sfera.lv 11 минут назад
У каждого четвёртого «лёгочника» — рак: врачи RAKUS бьют тревогу
Bitnews.lv 31 минуту назад
Пистолет наголо, Супермен, ужасы и робот. Киноафиша с 1 по 7 августа
Bitnews.lv 1 час назад
Военным сохранят пенсии за выслугу лет, но срок службы увеличат
Bitnews.lv 1 час назад
Каждое третье предприятие нарушает языковой закон. Центр госязыка усиливает проверки
Bitnews.lv 1 час назад
Трамп угрожает пошлинами Индии и советует Медведеву: «Следи за словами»
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: свой дом — своя охрана, министерская
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: Саласпилс потонет в мусоре
Sfera.lv 3 часа назад

Стратегические приоритеты LSM утверждены: LR4 закрывают, языковую концепцию меняют

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

Читать

Нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию: ЧП в Даугавпилсе

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан мужчина, который нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан мужчина, который нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

Читать

«Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Русские террористы…» (ВИДЕО, ФОТО)

Мир 13:22

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео подъезда, обрушившегося при ракетном ударе россиян по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео подъезда, обрушившегося при ракетном ударе россиян по Киеву.

Читать

«Голый пистолет», «Плохие парни-2» и ещё одна премьера: киноафиша 1-7 августа

Киноафиша 13:19

Киноафиша 0 комментариев

На этой неделе у нас целых три новых премьеры. И начнем мы с комедии. 

На этой неделе у нас целых три новых премьеры. И начнем мы с комедии. 

Читать

Рига и рижане: полезные адреса и телефоны для горожан

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

В новой подборке полезной информации - о наиболее важных событиях в Риге, которые происходят в эти дни, а также о новых нормативах, которые затрагивают интересы многих рижских семей...

В новой подборке полезной информации - о наиболее важных событиях в Риге, которые происходят в эти дни, а также о новых нормативах, которые затрагивают интересы многих рижских семей...

Читать

Не ранее чем через шесть часов с момента заказа: как Bolt Food подстроился под новый закон об алкоголе

Новости Латвии 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Платформа доставки еды и других товаров "Bolt Food" приспособила свою деятельность к поправкам к закону об обороте алкогольных напитков, которые вступят в силу в пятницу, 1 августа, сообщили агентству ЛЕТА представители предприятия.

Платформа доставки еды и других товаров "Bolt Food" приспособила свою деятельность к поправкам к закону об обороте алкогольных напитков, которые вступят в силу в пятницу, 1 августа, сообщили агентству ЛЕТА представители предприятия.

Читать