Хотел переодеться: в Елгаве пьяный мужчина застрял в контейнере для сбора текстиля. ВИДЕО

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники муниципальной полиции помогают молодому человеку выбраться из контейнера для пожертвований одежды.

Елгавская муниципальная полиция подтвердила агентству LETA, что во вторник охранники торгового центра «Vivo centrs» вызвали полицию. Когда стражи правопорядка прибыли на место вызова, из контейнера для пожертвований текстиля, расположенного напротив пункта доставки товаров, послышался голос. Человека попросили выйти из контейнера, но он не смог сделать это самостоятельно.

Мужчина пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что залез в контейнер, чтобы переодеться в новую одежду.

Человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог самостоятельно передвигаться, поэтому его доставили в вытрезвитель.