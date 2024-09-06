Хантер Байден признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. Ему грозит многолетний срок

Участники процесса в федеральном суде Лос-Анджелеса в четверг в присутствии обвиняемого собирались приступить к отбору жюри присяжных. Вместо этого Байден своим заявлением прекратил процесс.

Судья Марк Скарси на это объявил, что Байдену грозят до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона долларов, и назначил оглашение приговора на 16 декабря.

Байден обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 млн долларов в 2016–2019 гг.

Обычно обвиняемые в США соглашаются признать вину в обмен на согласие стороны обвинения снять какие-то из обвинений и смягчить запрашиваемое наказание. Но в этом случае, как передали из суда журналисты, соглашения с прокурорами не было.

Хантер Байден в начале дня предложил избежать судебного процесса посредством редкого юридического маневра: он принял бы все пункты обвинения, но при этом формально не признал бы себя виновным.

Прокуроры высказались против, и после перерыва адвокат Байдена сообщил судье, что его клиент признает себя виновным, несмотря на отсутствие сделки с обвинением.

В заявлении, опубликованном после заседания суда, Хантер Байден объяснил, что признал вину, чтобы избавить своих родных от участия в суде, где были бы обнародованы неприятные подробности его жизни в те годы, когда он был наркоманом.

«Я заставил их столько пережить, и я могу уберечь их хотя бы от этого», — цитирует агентство Reuters заявление 54-летнего сына президента США.

Как передает корреспондент Би-би-си из Лос-Анджелеса, в каждом федеральном суде в США висит портрет президента, и Хантеру Байдену вместе с женой, Мелиссой Коэн Байден, адвокатами и охраной пришлось пройти под портретом отца по пути в зал заседаний.

Летом Хантер Байден был признан виновным еще по одному делу, и Джо Байден уже заявлял, что любит и уважает сына, но не намерен его помиловать своей властью президента.

Приговор по второму делу, о налогах, будет оглашен в промежуток между президентскими выборами в начале ноября и уходом Джо Байдена с поста президента 20 января.

Согласно материалам дела о налогах, Хантер Байден, будучи членом правлений украинской газовой компании «Бурисма» и китайского частного инвестиционного фонда, заработал в 2016–2019 гг. семь миллионов долларов.

При этом, как говорится в тексте обвинения, он потратил почти пять миллионов долларов «на что угодно, только не на налоги»: на наркотики, дорогие отели, роскошные автомобили и тому подобные вещи.

Адвокат Байдена Эбби Лоуэлл сказал журналистам после заседания суда, что его клиент может обжаловать приговор.

«Признание вины отменяет многонедельный судебный процесс, который проходил бы в разгар предвыборной компании […] Этот суд мог пролить свет и на работу Байдена в украинской газовой компании „Бурисма“ и другие его деловые связи в то время, когда его отец был вице-президентом», — напоминает агентство Reuters.

С другой стороны, агентство отмечает, что сам Байден-младший отвергает все подозрения в незаконном или аморальном заработке, а организованное республиканцами парламентское расследование не нашло ничего, в чем обвинить Байдена-старшего — который к тому же теперь снялся с выборов.

В июне Хантер Байден был признан виновным в том, что он скрыл свою наркоманию при покупке оружия, револьвера, в 2018 году. Тем самым Байден-младший оказался первым в истории США осужденным сыном действующего президента. Он обжаловал этот вердикт.

Хантер Байден позже вылечился от наркомании, о чем говорил в том числе и его отец.

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