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ХАМАС освободит первых заложников уже в конце недели

© Deutsche Welle 17 января, 2025 20:19

Мир 0 комментариев

ЦАХАЛ сообщил семьям 33 заложников, что их близких должны освободить на первом этапе сделки Израиля с ХАМАС. Первых пленников могут выпустить уже 19 января.

Израильское Управление по делам похищенных и пропавших без вести официально уведомило семьи 33 заложников, захваченных ХАМАС и другими палестинскими группировками во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, что их близких должны освободить в ходе первого этапа сделки между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщили в пятницу, 17 января, израильские СМИ, опубликовавшие список тех, кто должен быть освобожден.

В него вошли пять гражданских женщин, похищенных из кибуцев и с музыкального фестиваля "Нова", двое детей, пять женщин, служащих в Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ), 10 мужчин старше 50 лет и 11 - моложе 50 лет. В числе освобождаемых должен быть гражданин России и Израиля Александр Труфанов, захваченный в плен "Исламским джихадом" вместе с семьей во время нападения на кибуц Нир-Оз. Его отец был убит. Мать и бабушку Труфанова удалось освободить в ноябре 2023 года, а невесту - в декабре в рамках сделки с ХАМАС.

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