Граждане СНГ перед въездом в Латвию должны будут отчитаться о целях визита

В аннотации к законопроекту подчеркивается: после вторжения России в Украину, которое поддерживает и Беларусь, в регионе возросли риски разведывательных и гибридных угроз. Чтобы предотвратить въезд лиц, связанных со спецслужбами этих стран, с февраля 2022 года в Латвии усилен миграционный контроль.

В аннотации отмечается, что латвийские службы проводят усиленные проверки на пунктах пересечения границы и автодорогах, чтобы выявить лиц из групп риска. Если такие риски выявлены, Служба государственной безопасности в сотрудничестве с другими органами может либо отказать во въезде, либо рекомендовать министру внутренних дел включить конкретного человека в так называемый черный список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Граждане других стран, которые получили документы на въезд и пребывание в Латвии, проверяются и оцениваются как не представляющие значительной угрозы. Однако с учетом различного отношения к этим рискам в странах ЕС и Шенгенской зоны граждане России и Беларуси имеют различные возможности получить такие документы и путешествовать по Шенгенской зоне. Например, Венгрия не применяет проверки безопасности к российским и белорусским гражданам.

Законопроект предусматривает, что граждане СНГ перед въездом в Латвию должны будут предоставить информацию о цели поездки, времени и месте пребывания, маршруте, контактные данные, информацию о том, занимают ли они выборные должности, баллотируются на выборах, имеют статус должностного лица или состоят на какой-либо службе, а за непредоставление таких данных или предоставление ложных данных будет предусмотрен штраф.

Законопроект предусматривает исключение для лиц с дипломатическим иммунитетом или находящихся в кратковременной поездке для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки. Эти лица не должны будут предоставлять информацию о цели поездки перед въездом в Латвию.