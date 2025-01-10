Детская больница: cостояние пострадавших в аварии детей тяжелое

Пострадавшим детям оказана хирургическая и другая помощь. Также детям и их семьям будет оказана психологическая поддержка, сообщили в больнице.

В ДКУБ напомнили о необходимости пристегиваться ремнями безопасности в транспортном средстве, в том числе важно следить за тем, чтобы дети пристегнулись во время поездки.

Как сообщалось, в результате аварии на Вентспилсском шоссе пострадали дети из хора Вентспилсской музыкальной средней школы "Nošu planēta" и вокальной студии "Mazā prinča planēta", погибла одна из дирижеров хора.

Председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш сообщил, что трое пострадавших детей доставлены в Рижскую детскую клиническую больницу, еще трое находятся в Тукумской больнице. Вторая дирижер хора доставлена в Талсинскую больницу.

Участники хора "Nošu planēta" и вокальной студии вместе с дирижерами направлялись на V Международный конкурс рождественской песни в Даугавпилс в микроавтобусе, который в Страздской волости Талсинского края столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщили в самоуправлении, в результате аварии погибла Анитра Ниедре, дирижер хора "Nošu planēta" Вентспилсской музыкальной средней школы, художественный руководитель вокального ансамбля Вентспилсского центра культуры "Mazā prinča planēta" и дирижер женского хора "Venda", а травмы получила дирижер Рудите Талберга.