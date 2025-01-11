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Что значит «безусловное освобождение»? Вынесен приговор по иску о выплатах Трампа порноактрисе

© Meduza.io 11 января, 2025 09:51

Мир 0 комментариев

Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан вынес решение по делу избранного президента США Дональда Трампа о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс и назначил ему безусловное освобождение. Это наказание означает, что у Трампа будет судимость, но он не столкнется с тюремным сроком или штрафом.

Трамп на заседании не присутствовал — суд разрешил ему выслушать приговор по видеосвязи, и он вместе со своим адвокатом находился во Флориде.

После решения суда Трамп заявил, что с ним обошлись «очень, очень несправедливо» и назвал дело против него «политической охотой на ведьм».

Это единственное из оставшихся у Трампа уголовных дел, которое дошло до приговора. Дело о незаконном хранении секретных документов было прекращено в июле 2024 года, а в ноябре было закрыто дело о штурме Капитолия в 2021 году. Еще одно дело, связанное с попыткой помешать утверждению итогов президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было надолго приостановлено из-за дисквалификации прокурора Фани Уиллис. По делу о выплатах у Трампа остается возможность подать апелляцию.

Трампа обвиняли в том, что он фальсифицировал документы, чтобы скрыть выплаты в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэлс. Та утверждала, что у них с Трампом в 2006 году был секс, и бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей за молчание. Сам Трамп связь с Дэниелс отрицает.

В мае 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Вынесение приговора планировалось 11 июля, но судья Хуан Мерчан несколько раз переносил его — в том числе в связи с избранием Трампа на пост президента.

В начале декабря адвокаты Трампа просили отклонить выдвинутое против него обвинение в фальсификации документов. Защита утверждала, что он был несправедливо преследуем прокурорами, а также ссылалась на помилование действующим президентом Джо Байденом своего сына Хантера. Суд с доводами адвокатов Трампа не согласился.

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