Дети подарили родителям дорогое путешествие: нужно ли это декларировать в СГД?

Пункт 35 (подпункт а) части первой статьи 9 закона «О подоходном налоге с населения» (далее – закон) устанавливает, что в годовой необлагаемый доход не включаются и полностью не облагаются налогом подарки между физическими лицами, которые связаны между собой браком или родством до третьей степени в понимании Гражданского закона. Но указанная норма не применяется, если подарок преподносится в рамках хозяйственной деятельности.

Что касается вида подарка, то закон не ограничивает понятие подарка только денежными средствами. Это могут быть, например, книги, одежда, машина, квартира, оплаченное путешествие или медицинские услуги, проживание в доме отдыха, обучающие курсы, билеты или годовые абонементы для посещения музеев, театров и т. д.

Поскольку родители и дети находятся между собой в родстве первой степени, то подарки между ними не облагаются налогом вне зависимости от суммы и вида подарка. А в общую годовую декларацию (раздел необлагаемых доходов) вносится информация о полученном от родителей или детей подарке только в том случае, если его стоимость превысила 10 000 евро или стоимость всех необлагаемых доходов лица вместе с полученным подарком превысила эту сумму (часть вторая статьи 19 закона).