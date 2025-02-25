Государственные вузы вынуждают привлекать иностранцев: вице-мэр Риги

«На данный момент государство требует, чтобы все вузы при аккредитации отчитывались о количестве иностранных студентов. Однако высшее образование в Латвии должно быть качественным и соответствовать интересам государственной безопасности. Все чаще мигранты попадают в нашу страну по студенческим визам, но в лучшем случае учебу оканчивает только четверть из них. Поэтому требование об интернационализации следует отменить, а дальнейший контроль за такими «студентами», включая их законное пребывание в Латвии, должен быть пересмотрен», – заявил Эдвардс Ратниекс.

Согласно 9-й статье Закона о высших учебных заведениях, вузы и колледжи могут выдавать государственно признанные дипломы только при условии их аккредитации и соответствия учебных программ нормативным требованиям. Аккредитацию организует Агентство качества высшего образования (AIKA), которое разработало критерии оценки деятельности вузов. Один из таких критериев – сотрудничество и интернационализация, включающая академическую мобильность студентов и персонала, международное сотрудничество и стратегические направления развития вузов.

Однако обязательное требование интернационализации вызывает определенные опасения. Данные последних лет показывают, что в ряде латвийских вузов обучается большое количество студентов из третьих стран, однако число выпускников остается крайне низким. Например, в одном из вузов за три года обучались 1500 студентов из третьих стран, но дипломы получили только 200 человек.

Кроме того, в отчете Службы государственной безопасности за 2024 год отмечается, что глобальные события, включая войну России против Украины и наплыв мигрантов в Европу, способствуют росту экстремизма и радикализации в обществе. Большая часть иностранных студентов сосредоточена именно в рижских вузах, что создает дополнительные вызовы как для качества образования, так и для обеспечения безопасности.

Учитывая эти обстоятельства, 24 февраля 2025 года заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс направил в Министерство образования и науки Латвии официальный запрос с призывом подготовить и внести изменения в нормативные акты, отменив обязательное требование интернационализации в аккредитации вузов и колледжей. Также он запросил информацию о механизмах контроля законного пребывания иностранных студентов в Латвии и необходимых изменениях в нормативной базе для улучшения данной сферы.