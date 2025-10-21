Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Господи, вразуми! Или уже бесполезно? Тут опять дискуссия насчёт «хороших машин у супермаркетов» (1)

Редакция PRESS 21 октября, 2025 12:20

Выбор редакции 1 комментариев

«Парковки у супермаркетов полны, в каждой семье по крайней мере 2 автомобиля, Латвия из страны третьего мира в начале 90-х годов сейчас входит в список 50 самых богатых стран мира, но нет, все плохо!» - поделился Валтс Далбиньш, человек, национальномыслящий, своими размышлениями в сети «X».

Хм, интересное мнение правда? (Особенно насчёт Латвии как страны Третьего мира в начале 1990-х, а мы то думали это Зимбабве и Конго страны Третьего мира, гмм). 

Но ему и без нас накидали.  

«Когда ты живешь на своем хуторе и делаешь все для себя и своей семьи, конечно, все хорошо. Но выйди за пределы хутора — бам-с... после 40 лет ты — дерьмо перед государством, так что будь осторожен в каждом своем движении. Но все нормально!"- пишет один из комментаторов. 

«Все можно определить путем сравнения. У меня тоже есть дом и две машины, на которые я много работал, но я считаю, что плохо, когда мой подоходный налог тратится на идиотские проекты, а у врача я должен использовать коммерческую страховку или ждать год», - пишет другой.

«А на каком месте мы находимся в нашей лиге – среди соседей? На последнем?» - задаёт законный вопрос третий. 

Тут у автора дискусии взыграло уязвленное самолюбие: это миф, говорит. В этом году, говорит,  было официально объявлено, что в Латвии лучшие дороги, а Эстония в этом плане сильно отстает (о как! а эстонцы, интересно, знают?). «Какие-то вещи у нас лучше, какие-то – у соседей. Все нормально, все происходит естественно». (Интересно, что же у нас то лучше??)

Один пользователь делится своими размышлениями: «Большинство людей живут неплохо, но есть очень много тех, кто живет в бедности, и в целом речь идет о том, что если бы у власти не были идиоты и воришки, мы могли бы жить намного лучше. Нормально, что если есть хлеб, то хочется и масла, и колбасы, а не говорить: «Чего вы жалуетесь - у вас же есть хлеб!»

«С одной стороны, я согласен. Но с другой — с каждым годом всё уже: литовцы и эстонцы сильно опережают нас. И самое главное — в будущем не будет лучше. Скорее всего, на следующих выборах в Сейм победят Шлесерс, Лембергс и всевозможные ублюдки. И тогда будет такая х*я, какой давно не было», - логично размышляет другой.

Ну, то есть, с одной стороны, с каждым годом всё хуже, но с другой - если сменится эта власть, то будет ещё хужее.  Оптимистичный прогноз - хоть ложись да помирай. 

Кстати, недавно всем, кто хотел услышать, всё объяснили на чистом латышском языке (мы даём в переводе с оригинала): 

"Примерно из 850 тысяч работающих людей примерно 290 тысяч трудятся в публичном секторе, а это означает, что из восьмерых человек пятеро работают в частном секторе и трое - в публичном. "Все деньги в этой стране по большому счёту зарабатывают, экспортируя, эти пять человек. И эти пятеро содержат, платят зарплаты тем троим в публичном секторе, которые, конечно, тоже делают хорошее дело", - это вещает Гиртс Рунгайнис. Он еще подчеркнул, что публичный сектор - это преимущественно статья расходов, а не источник прибыли.

Простыми словами: пять человек зарабатывают на зарплату троим. Из этих трёх чиновники и депутаты всех уровней живут очень хорошо. А у нас таковых хватает, чтобы заставить хорошими машинами не то что супермаркет, а всю улицу Бривибас от конца до края. Из пяти зарабатывающих большинство живёт очень скромно. И тоже удивляется - а откуда же столько хороших машин у супермаркетов? Кто все эти люди, которые на них ездят. 

И до них никак не доходит. 

Никак...

И теперь уже вряд ли когда то дойдёт.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 1 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

