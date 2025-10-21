Хм, интересное мнение правда? (Особенно насчёт Латвии как страны Третьего мира в начале 1990-х, а мы то думали это Зимбабве и Конго страны Третьего мира, гмм).

Но ему и без нас накидали.

«Когда ты живешь на своем хуторе и делаешь все для себя и своей семьи, конечно, все хорошо. Но выйди за пределы хутора — бам-с... после 40 лет ты — дерьмо перед государством, так что будь осторожен в каждом своем движении. Но все нормально!"- пишет один из комментаторов.

«Все можно определить путем сравнения. У меня тоже есть дом и две машины, на которые я много работал, но я считаю, что плохо, когда мой подоходный налог тратится на идиотские проекты, а у врача я должен использовать коммерческую страховку или ждать год», - пишет другой.

«А на каком месте мы находимся в нашей лиге – среди соседей? На последнем?» - задаёт законный вопрос третий.

Тут у автора дискусии взыграло уязвленное самолюбие: это миф, говорит. В этом году, говорит, было официально объявлено, что в Латвии лучшие дороги, а Эстония в этом плане сильно отстает (о как! а эстонцы, интересно, знают?). «Какие-то вещи у нас лучше, какие-то – у соседей. Все нормально, все происходит естественно». (Интересно, что же у нас то лучше??)

Один пользователь делится своими размышлениями: «Большинство людей живут неплохо, но есть очень много тех, кто живет в бедности, и в целом речь идет о том, что если бы у власти не были идиоты и воришки, мы могли бы жить намного лучше. Нормально, что если есть хлеб, то хочется и масла, и колбасы, а не говорить: «Чего вы жалуетесь - у вас же есть хлеб!»

«С одной стороны, я согласен. Но с другой — с каждым годом всё уже: литовцы и эстонцы сильно опережают нас. И самое главное — в будущем не будет лучше. Скорее всего, на следующих выборах в Сейм победят Шлесерс, Лембергс и всевозможные ублюдки. И тогда будет такая х*я, какой давно не было», - логично размышляет другой.

Ну, то есть, с одной стороны, с каждым годом всё хуже, но с другой - если сменится эта власть, то будет ещё хужее. Оптимистичный прогноз - хоть ложись да помирай.

Кстати, недавно всем, кто хотел услышать, всё объяснили на чистом латышском языке (мы даём в переводе с оригинала):

"Примерно из 850 тысяч работающих людей примерно 290 тысяч трудятся в публичном секторе, а это означает, что из восьмерых человек пятеро работают в частном секторе и трое - в публичном. "Все деньги в этой стране по большому счёту зарабатывают, экспортируя, эти пять человек. И эти пятеро содержат, платят зарплаты тем троим в публичном секторе, которые, конечно, тоже делают хорошее дело", - это вещает Гиртс Рунгайнис. Он еще подчеркнул, что публичный сектор - это преимущественно статья расходов, а не источник прибыли.

Простыми словами: пять человек зарабатывают на зарплату троим. Из этих трёх чиновники и депутаты всех уровней живут очень хорошо. А у нас таковых хватает, чтобы заставить хорошими машинами не то что супермаркет, а всю улицу Бривибас от конца до края. Из пяти зарабатывающих большинство живёт очень скромно. И тоже удивляется - а откуда же столько хороших машин у супермаркетов? Кто все эти люди, которые на них ездят.

И до них никак не доходит.

Никак...

И теперь уже вряд ли когда то дойдёт.