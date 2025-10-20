Пять причин включить тыкву в свой ежедневный рацион: советы фармацевта

Иммунитет

Для укрепления иммунитета осенью тыква действительно является одним из самых полезных союзников, говорит клинический фармацевт “Euroaptieka” Ксения Лукьянова. Она богата витаминами А и С, которые существенно поддерживают способность организма бороться с вирусами и бактериями. Витамин А в тыкве находится в виде бета-каротина, который поддерживает здоровье слизистых оболочек дыхательных путей, носа и кишечника, тем самым укрепляя естественный защитный барьер от инфекций.

Витамин С, в свою очередь, действует как мощный антиоксидант – стимулирует работу белых кровяных телец, улучшает усвоение железа, одновременно укрепляя иммунную систему. Тыква содержит также витамин Е и цинк, которые способствуют защите клеток от окислительного стресса и перегрузки.

Для красоты – здоровье кожи

Осенью и зимой кожа часто теряет свое летнее сияние, бледнеет, становится более сухой и чувствительной. Холодный ветер, перепады температуры и сухой воздух в помещениях способствуют обезвоживанию, из-за чего может начаться шелушение или покраснение кожи. Поэтому в это время особенно важно позаботиться о восстановлении и защите кожи, и отличным помощником для этого является тыква, экстракт которой используется в косметических продуктах, особенно скрабах и масках для лица.

Содержащийся в тыкве бета-каротин, который в организме превращается в витамин А, участвует в процессах обновления клеток кожи и улучшает тон кожи. При регулярном употреблении бета-каротина кожа может приобрести слегка золотистый оттенок, поскольку это вещество является натуральным оранжевым пигментом. В свою очередь витамин Е действует как сильный антиоксидант – защищает кожу от свободных радикалов, ультрафиолетовых лучей, загрязнений и стресса. Натуральные энзимы и фруктовые кислоты, содержащиеся в тыкве, нежно отшелушивают ороговевшие клетки кожи. В аптеках можно купить также тыквенное масло, которое можно добавлять в свой повседневный дневной крем для лица – оно будет обогащать состав крема и способствовать сохранению влажности и эластичности кожи, советует клинический фармацевт.

Здоровье сердца и сосудов

Тыква – настоящий друг сердца, благодаря как своим питательным веществам, так и низкому содержанию жира, отмечает клинический фармацевт “Euroaptieka”. Это превосходный продукт для людей с высоким уровнем холестерина, артериальным давлением или проблемами с сердцем. Содержащийся в тыкве калий помогает поддерживать нормальное артериальное давление и баланс жидкости в организме, одновременно снижая негативное воздействие соли на кровеносные сосуды.

Магний, в свою очередь, укрепляет сердечную мышцу и способствует расслаблению. Фармацевт отмечает, что для здоровья сердца важны также витамины группы В, содержащиеся в тыкве, особенно В6 и фолиевая кислота (В9). Они поддерживают нормальный уровень гомоцистеина в крови, который является одним из важнейших кардиоваскулярных маркеров. При повышении этого показателя увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому важно поддерживать его в границах нормы, объясняет Лукьянова. Дополнительная польза – тыква содержит много клетчатки, которая может способствовать здоровому балансу холестерина и поддерживать здоровье сердца в целом.

Для фигуры

В тыкве очень мало калорий – всего около 23–25 килокалорий на 100 граммов, но при этом много клетчатки и воды. Клетчатка нормализует работу кишечника, способствует формированию здоровой микрофлоры кишечника и уменьшает риск запоров. Она также дает чувство сытости – тыква заполняет желудок и создает ощущение, что вы хорошо поели, без употребления лишних калорий.

В свою очередь содержание более чем 90% воды поддерживает водный баланс организма и способствует обмену веществ, объясняет клинический фармацевт.

Для мужского здоровья – для поддержки простаты

Тыквенные семечки также очень полезны, особенно рекомендуется употреблять их мужчинам старшего возраста. Они благотворно влияют на здоровье простаты, поскольку содержат полезные вещества, способные уменьшить отеки в области простаты и укрепить мочевой пузырь. Регулярное употребление тыквенных семечек может улучшить отток мочи, уменьшить дискомфорт, связанный с частым или ночным мочеиспусканием, а также облегчить опорожнение мочевого пузыря.

И хотя тыквенные семечки не смогут полностью предотвратить проблемы с простатой, они могут помочь в уменьшении симптомов и улучшении общего самочувствия.

Тыкву следует готовить на оливковом масле или употреблять в сыром виде

Для получения максимальной пользы от тыквы, важно ее не только есть, но и правильно готовить. Один из самых полезных способов – тыквенный суп, особенно если готовить его на оливковом масле, которое помогает сохранить витамины и минералы, а также улучшить усвоение витаминов А и Е, так как это жирорастворимые витамины.

Тыкву можно употреблять также в запеченном виде или в виде пюре – эти полезные блюда легко приготовить. Тыквенные сок, в свою очередь, является хорошим способом получения антиоксидантов и витаминов в натуральном виде. Добавив морковь и яблоки, можно получить еще более насыщенный напиток, укрепляющий энергию и иммунитет, советует клинический фармацевт.

Важно! Клинический фармацевт отмечает, что в среднем в день, для получения достаточного количества витаминов С, А, Е и группы В, надо съедать почти целую большую тыкву, что не пойдет на пользу здоровью, поэтому важно придерживаться сбалансированного питания, а также проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы узнать, как лучше всего восполнить недостающие витамины и минералы.