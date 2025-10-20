Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Пять причин включить тыкву в свой ежедневный рацион: советы фармацевта

Редакция PRESS 20 октября, 2025 19:47

Азбука здоровья 0 комментариев

Октябрь – время тыкв. Эта оранжевая ягода является настоящим осенним источником энергии и красоты, помогающим сохранять бодрость, хорошее самочувствие и форму. Она обогащает рацион витаминами, минералами и антиоксидантами, что особенно важно во время этого сезона, когда организм адаптируется к более холодной погоде. О разнообразных питательных веществах в тыкве и их влиянии на здоровье, самочувствие и красоту рассказывает клинический фармацевт “Euroaptieka” Ксения Лукьянова.

Иммунитет

Для укрепления иммунитета осенью тыква действительно является одним из самых полезных союзников, говорит клинический фармацевт “Euroaptieka” Ксения Лукьянова. Она богата витаминами А и С, которые существенно поддерживают способность организма бороться с вирусами и бактериями. Витамин А в тыкве находится в виде бета-каротина, который поддерживает здоровье слизистых оболочек дыхательных путей, носа и кишечника, тем самым укрепляя естественный защитный барьер от инфекций.

Витамин С, в свою очередь, действует как мощный антиоксидант – стимулирует работу белых кровяных телец, улучшает усвоение железа, одновременно укрепляя иммунную систему. Тыква содержит также витамин Е и цинк, которые способствуют защите клеток от окислительного стресса и перегрузки.

Для красоты – здоровье кожи

Осенью и зимой кожа часто теряет свое летнее сияние, бледнеет, становится более сухой и чувствительной. Холодный ветер, перепады температуры и сухой воздух в помещениях способствуют обезвоживанию, из-за чего может начаться шелушение или покраснение кожи. Поэтому в это время особенно важно позаботиться о восстановлении и защите кожи, и отличным помощником для этого является тыква, экстракт которой используется в косметических продуктах, особенно скрабах и масках для лица.

Содержащийся в тыкве бета-каротин, который в организме превращается в витамин А, участвует в процессах обновления клеток кожи и улучшает тон кожи. При регулярном употреблении бета-каротина кожа может приобрести слегка золотистый оттенок, поскольку это вещество является натуральным оранжевым пигментом. В свою очередь витамин Е действует как сильный антиоксидант – защищает кожу от свободных радикалов, ультрафиолетовых лучей, загрязнений и стресса. Натуральные энзимы и фруктовые кислоты, содержащиеся в тыкве, нежно отшелушивают ороговевшие клетки кожи. В аптеках можно купить также тыквенное масло, которое можно добавлять в свой повседневный дневной крем для лица – оно будет обогащать состав крема и способствовать сохранению влажности и эластичности кожи, советует клинический фармацевт.

Здоровье сердца и сосудов

Тыква – настоящий друг сердца, благодаря как своим питательным веществам, так и низкому содержанию жира, отмечает клинический фармацевт “Euroaptieka”. Это превосходный продукт для людей с высоким уровнем холестерина, артериальным давлением или проблемами с сердцем. Содержащийся в тыкве калий помогает поддерживать нормальное артериальное давление и баланс жидкости в организме, одновременно снижая негативное воздействие соли на кровеносные сосуды.

Магний, в свою очередь, укрепляет сердечную мышцу и способствует расслаблению. Фармацевт отмечает, что для здоровья сердца важны также витамины группы В, содержащиеся в тыкве, особенно В6 и фолиевая кислота (В9). Они поддерживают нормальный уровень гомоцистеина в крови, который является одним из важнейших кардиоваскулярных маркеров. При повышении этого показателя увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому важно поддерживать его в границах нормы, объясняет Лукьянова. Дополнительная польза – тыква содержит много клетчатки, которая может способствовать здоровому балансу холестерина и поддерживать здоровье сердца в целом.

Для фигуры

В тыкве очень мало калорий – всего около 23–25 килокалорий на 100 граммов, но при этом много клетчатки и воды. Клетчатка нормализует работу кишечника, способствует формированию здоровой микрофлоры кишечника и уменьшает риск запоров. Она также дает чувство сытости – тыква заполняет желудок и создает ощущение, что вы хорошо поели, без употребления лишних калорий.

В свою очередь содержание более чем 90% воды поддерживает водный баланс организма и способствует обмену веществ, объясняет клинический фармацевт.

Для мужского здоровья – для поддержки простаты

Тыквенные семечки также очень полезны, особенно рекомендуется употреблять их мужчинам старшего возраста. Они благотворно влияют на здоровье простаты, поскольку содержат полезные вещества, способные уменьшить отеки в области простаты и укрепить мочевой пузырь. Регулярное употребление тыквенных семечек может улучшить отток мочи, уменьшить дискомфорт, связанный с частым или ночным мочеиспусканием, а также облегчить опорожнение мочевого пузыря.

И хотя тыквенные семечки не смогут полностью предотвратить проблемы с простатой, они могут помочь в уменьшении симптомов и улучшении общего самочувствия.

Тыкву следует готовить на оливковом масле или употреблять в сыром виде

Для получения максимальной пользы от тыквы, важно ее не только есть, но и правильно готовить. Один из самых полезных способов – тыквенный суп, особенно если готовить его на оливковом масле, которое помогает сохранить витамины и минералы, а также улучшить усвоение витаминов А и Е, так как это жирорастворимые витамины.

Тыкву можно употреблять также в запеченном виде или в виде пюре – эти полезные блюда легко приготовить. Тыквенные сок, в свою очередь, является хорошим способом получения антиоксидантов и витаминов в натуральном виде. Добавив морковь и яблоки, можно получить еще более насыщенный напиток, укрепляющий энергию и иммунитет, советует клинический фармацевт.

Важно! Клинический фармацевт отмечает, что в среднем в день, для получения достаточного количества витаминов С, А, Е и группы В, надо съедать почти целую большую тыкву, что не пойдет на пользу здоровью, поэтому важно придерживаться сбалансированного питания, а также проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы узнать, как лучше всего восполнить недостающие витамины и минералы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать
Загрузка

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать