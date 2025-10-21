«Пережила насилие в 4 года»: латвийская актриса делится ужасом из детства (ВИДЕО)

Актриса и режиссёр Инга Унгуре (exTropa) оказалась готова рассказать откровенную историю публично, пытаясь исцелить детские травмы, потому что сама пережила нечто ужасное. «Я смогла вспомнить, что произошло, и собрать воедино всю картину», — начинает свой рассказ Инга.

«Когда мне было четыре года, это случилось с дядей моего родственника. С молодым человеком, который жил с нами в одном доме. Я пережила анальный секс. Ни моя психика, ни моё тело не могли с этим справиться, и, достигнув определённого болевого порога, я нашла спасение в переживании внетелесного опыта», — объясняет свои переживания актриса.

Второе сексуальное насилие маленькой Инге пришлось пережить год спустя, когда ей было всего пять лет. Нападение произошло со стороны соседа, которому тогда было 17 лет. «Это было организовано. Вместе с двумя другими подростками чуть младше, которые в тот момент охраняли дверь сарая, пока мне нужно было удовлетворить соседа орально».

Инга признаётся, что в её памяти до сих пор много пробелов, но угрозы соседа живы в её памяти: «Он угрожал мне ножом. Если я кому-нибудь расскажу о случившемся, он убьёт моих родителей и сестру», — вспоминает актриса, не сдерживая эмоций.

«Это мои страхи, с которыми до сих пор очень трудно справиться…», — признаётся женщина, сдерживая слёзы.