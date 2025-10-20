«Что касается Будапешта, то нет, это неприятно… Видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, собирается приехать в европейскую страну», — цитирует ее Reuters.

Каллас сказала об этом журналистам перед совещанием министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. По ее словам, вопрос в том, будет ли у встречи результат: «У Америки есть много возможностей, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и если они ими воспользуются, то, конечно, это будет хорошо, если Россия закончит войну».

Свою обеспокоенность по поводу возможной поездки Путина в страну Евросоюза выразили также главы МИД Литвы и Финляндии. О планах встретиться с Путиным в Будапеште Дональд Трамп рассказал в четверг, 16 октября, после телефонного разговора с российским президентом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять обоих лидеров в Будапеште. Венгрия начала процесс выхода из МУС весной этого года.