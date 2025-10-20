Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каллас: неприятно, что Путин собирается приехать в европейскую страну (1)

20 октября, 2025

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала ожидающийся визит российского президента Владимира Путина в столицу Венгрии для встречи с Дональдом Трампом, пишет Русская служба Би-би-си.

«Что касается Будапешта, то нет, это неприятно… Видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, собирается приехать в европейскую страну», — цитирует ее Reuters.

Каллас сказала об этом журналистам перед совещанием министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. По ее словам, вопрос в том, будет ли у встречи результат: «У Америки есть много возможностей, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и если они ими воспользуются, то, конечно, это будет хорошо, если Россия закончит войну».

Свою обеспокоенность по поводу возможной поездки Путина в страну Евросоюза выразили также главы МИД Литвы и Финляндии. О планах встретиться с Путиным в Будапеште Дональд Трамп рассказал в четверг, 16 октября, после телефонного разговора с российским президентом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять обоих лидеров в Будапеште. Венгрия начала процесс выхода из МУС весной этого года.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

