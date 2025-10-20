Оно пишет, что «Дом Москвы», зарегистрированный в Латвии как представительство государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский международный центр сотрудничества», с 2022 года подпадает под санкции ЕС. Единственным держателем долей капитала «Дома Москвы» до того, как здание конфисковало латвийское государство, был Департамент имущества города Москвы, который находится в подчинении мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин был включён в санкционный список ЕС с 25 февраля 2022 года, а Собянин — с 21 июля 2022 года.

Действующее нормативное регулирование обязывает заморозить все средства и экономические ресурсы, находящиеся во владении, держании, собственности или под контролем лиц, включённых в санкционные списки ЕС. Такими ресурсы считаются и помещения «Дома Москвы» — на них распространяется запрет на использование, если в его результате приобретаются средства, товары или услуги. Т.е. сдача в аренду таких помещений запрещена.

СГБ утверждает, что в ходе расследования установила, что тогдашние руководители «Дома Москвы», несмотря на описанные ограничения, сдавали в аренду его помещения нескольким учреждениям, предприятиям и физическим лицам, тем самым незаконно получая доходы от этих ресурсов «Дома Москвы».

Также тогдашние руководители «Дома Москвы» в обмен на предоставление помещений незаконно получали услуги от арендаторов. В частности, арендаторы оплачивали ежемесячные и другие счета вместо «Дома Москвы», обеспечивая функционирование здания.

Как сообщалось ранее, в августе 2023-го представительства московского Центра международного сотрудничества (после этого потерявший должность) Эдуард Цеховал распорядился снять со здания надпись «Дом Москвы» — свое решение он объяснял тем, что, по его мнению, наличие надписи могло повлечь неприятные последствия. На вопрос Латвийского радио 4, значит ли это, что когда-нибудь потом надпись может вернуться на место, он ответил: «Это не мне уже решать. Потому что сегодня за решение, за которое я несу ответственность лично, со мной расторгли контракт». При этом, по словам Цеховала, «здание не закрыто, оно функционирует в полной мере. Там работает в основном детское направление».

Вскоре после этого появилось сообщение, что новое руководство «Дома Москвы» в Риге начало работы по возвращению исторического названия на фасад здания; к тому моменту, судя по доступной информации, представительство московского центра международного сотрудничества возглавила Светлана Зайцева.

В марте 2024-го правительство решило продать «Дом Москвы» и землю под ним (Марияс,7) с аукциона. Средства, полученные от сделки, планировалось передать на поддержку Украины. В августе объект выставили на аукцион, стартовая цена здания составляла 3,57 млн евро. Но никто не пожелал его купить; с тех пор госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi несколько раз повторяло попытки его продать — с аналогичным результатом.