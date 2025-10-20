Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как так? С замороженного «Дома Москвы» незаконно получали доходы (1)

Редакция PRESS 20 октября, 2025 18:18

ЧП и криминал 1 комментариев

Служба госбезопасности (VDD, СГБ) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование двух бывших руководителей «Дома Москвы» — за нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС). Уголовный процесс по подозрению в нарушении санкций ЕС ведомство начало еще 23 ноября 2023 года, а сегодня объявило об обращении в прокуратуру. СГБ считает, что подозреваемые незаконно получали доходы и услуги партнёров по сотрудничеству, используя замороженные ресурсы «Дома Москвы», сообщает LSM+.

Оно пишет, что «Дом Москвы», зарегистрированный в Латвии как представительство государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский международный центр сотрудничества», с 2022 года подпадает под санкции ЕС. Единственным держателем долей капитала «Дома Москвы» до того, как здание конфисковало латвийское государство, был Департамент имущества города Москвы, который находится в подчинении мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин был включён в санкционный список ЕС с 25 февраля 2022 года, а Собянин — с 21 июля 2022 года.

Действующее нормативное регулирование обязывает заморозить все средства и экономические ресурсы, находящиеся во владении, держании, собственности или под контролем лиц, включённых в санкционные списки ЕС. Такими ресурсы считаются и помещения «Дома Москвы» — на них распространяется запрет на использование, если в его результате приобретаются средства, товары или услуги. Т.е.  сдача в аренду таких помещений запрещена.

СГБ утверждает, что в ходе расследования установила, что тогдашние руководители «Дома Москвы», несмотря на описанные ограничения, сдавали в аренду его помещения нескольким учреждениям, предприятиям и физическим лицам, тем самым незаконно получая доходы от этих ресурсов «Дома Москвы».

Также тогдашние руководители «Дома Москвы» в обмен на предоставление помещений незаконно получали услуги от арендаторов. В частности, арендаторы оплачивали ежемесячные и другие счета вместо «Дома Москвы», обеспечивая функционирование здания.

Как сообщалось ранее, в августе 2023-го представительства московского Центра международного сотрудничества (после этого потерявший должность) Эдуард Цеховал распорядился снять со здания надпись «Дом Москвы» — свое решение он объяснял тем, что, по его мнению, наличие надписи могло повлечь неприятные последствия. На вопрос Латвийского радио 4, значит ли это, что когда-нибудь потом надпись может вернуться на место, он ответил: «Это не мне уже решать. Потому что сегодня  за решение, за которое я несу ответственность лично, со мной расторгли контракт». При этом, по словам Цеховала, «здание не закрыто, оно функционирует в полной мере. Там работает в основном детское направление». 

Вскоре после этого появилось сообщение, что новое руководство «Дома Москвы» в Риге начало работы по возвращению исторического названия на фасад здания; к тому моменту, судя по доступной информации, представительство московского центра международного сотрудничества возглавила Светлана Зайцева.

В марте 2024-го правительство решило продать «Дом Москвы» и землю под ним (Марияс,7) с аукциона. Средства, полученные от сделки, планировалось передать на поддержку Украины. В августе объект выставили на аукцион, стартовая цена здания составляла 3,57 млн евро. Но никто не пожелал его купить; с тех пор госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi несколько раз повторяло попытки его продать — с аналогичным результатом.

Обновлено: 20:00 21.10.2025
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 1 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

